Долг за проданную квартиру: чем грозит игнорирование ошибок ГНС и как сверить данные

Если вам пришла платежка за давно отчужденную недвижимость или имущество, уничтоженное или оккупированное во время войны, простое игнорирование не поможет. Ошибочное начисление автоматически никуда не исчезает и через 60 дней превращается в реальный налоговый долг со штрафами.

Почему не стоит сразу бежать в суд или преждевременно платить за воздух – читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

Риск игнорирования: Ошибочное налоговое уведомление-решение (ППР) через 60 дней превращается в реальный налоговый долг со штрафами от 5% до 10% и пеней.

Ошибочное налоговое уведомление-решение (ППР) через 60 дней превращается в реальный налоговый долг со штрафами от 5% до 10% и пеней. Налоговый залог: Из-за экономической нецелесообразности мелких судебных тяжб ГНС часто просто описывает имущество должника в залог, оставляя долг висеть годами.

Из-за экономической нецелесообразности мелких судебных тяжб ГНС часто просто описывает имущество должника в залог, оставляя долг висеть годами. Путь решения: Для исправления ошибки следует подать заявление о проведении сверки данных через электронный кабинет плательщика в течение 60 дней.

От ошибки к долгу

Если вам поступило ошибочное письмо относительно налога на недвижимость, не стоит его игнорировать. Как объясняют юристы Sayenko Kharenko в комментарии РБК-Украина, по общему правилу срок уплаты налога на недвижимость составляет 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Даже если налоговая пропустила срок на отправку НПР (до 1 июля следующего

года), плательщик освобождается от ответственности только за несвоевременную уплату налога, а не за неуплату вообще, отмечают в юркомпании.

Поэтому, добавляют юристы, если сумму проигнорировать, образуется долг, влекущий штраф (5% при задержке до 30 дней и 10% - более 30 дней), а также ежедневную пеню.

Опасность долга и алгоритм действий

Как указывают в Sayenko Kharenko, если долг не уплатить, налоговая сначала пришлет требование об оплате и опишет имущество должника в налоговый залог. Далее ГНС может обратиться в суд, и уже после его решения исполнительная служба сможет взимать средства, штрафы и пеню принудительно.

Однако, замечают юристы, часто судебное взыскание мелкого долга экономически неоправданно для самой налоговой. Поэтому на практике мелкие долги долго висят, а налоговая быстро описывает имущество, перекладывая хлопоты по выяснению всех обстоятельств уже на самого налогоплательщика.

Для решения этой проблемы без судов и лишних расходов на правовую помощь граждане могут воспользоваться правом на сверку данных.

По информации ГНС, сверку данных можно провести в Электронном кабинете в меню "Переписка с ГНС", куда направляется письмо с подтверждающими документами в соответствующий орган ГНС. Рассмотрение заявления и перерасчет налога производится в течение десяти рабочих дней.

Также поскольку начисление пени за просрочку уплаты налога на период проведения сверки данных не прекращается, ГНС рекомендует обращаться в контролирующий орган по своему налоговому адресу до истечения 60-дневного периода от даты вручения НПР.