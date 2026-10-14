Аренда 1-комнатных квартир в Харькове подорожала более чем вдвое: что с ценами на покупку

Сколько стоят квартиры на вторичке

Медианная цена однокомнатной квартиры в Харькове составляет 24 тысяч долларов. За год она выросла на 7%. Двухкомнатные квартиры стоят в среднем 38 тысяч долларов (+3%), а трехкомнатные - 50 тысяч долларов. Их цена за год не изменилась.

Стоимость жилья существенно разнится в зависимости от района города. Самые дорогие квартиры - в Шевченковском районе, а среди самых дешевых предложений преобладают квартиры в Новобаварском и Индустриальном районах.

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Например, медианная цена однокомнатной квартиры в Шевченковском районе составляет 32 тысячи долларов, тогда как в Новобаварском - 21,5 тысячи долларов. Двухкомнатная квартира в Шевченковском районе стоит 52 тысячи долларов, а в Салтовском - 32,5 тысячи долларов.

Цены на вторичке в разных районах Харькова (скриншот ЛУН)

Что происходит с ценами на новостройки

За год цены на первичном рынке Харькова в гривне не изменились. Стоимость "квадрата" зависит от класса жилья:

премиум сегмент - 1390 долларов

бизнес-класса - 800 долларов;

комфорт класса - 610 долларов;

эконом класс - 560 долларов.

Средние цены на первичном рынке Харькова (инфографика ЛУН)

Как изменилась стоимость аренды

На рынке аренды динамика гораздо активнее, чем на вторичном рынке купли-продажи. В начале октября средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Харькове составляет 9 500 гривен в месяц. За год она выросла на 111%.

Аренда двухкомнатной квартиры стоит в среднем 15 тысяч гривен (+114% в год), трехкомнатной - 18 тысяч гривен (+80%).

Цены тоже зависят от района. В Шевченковском районе медианная аренда однокомнатной квартиры составляет 13,5 тысяч гривен, двухкомнатной - 18 тысяч гривен, трехкомнатной - 27 тысяч гривен.

В Салтовском районе однокомнатную квартиру можно арендовать за 9 тысяч гривен, двухкомнатную - за 13 тысяч гривен, а трехкомнатную - за 15 тысяч гривен. В Киевском районе аренда однокомнатной квартиры составляет 8 тысяч гривен, двухкомнатной - 15 тысяч гривен.

В то же время для большинства районов данных о медианой арендной стоимости квартир недостаточно.