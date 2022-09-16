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В ОРДО привласнили обладнання українських мобільних операторів

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Донецьк, П'ятниця 16 вересня 2022 17:25
В ОРДО привласнили обладнання українських мобільних операторів Фото: окупанти привласнили обладнання українських мобільних операторів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти в ОРДО привласнили собі телекомунікаційне обладнання українських мобільних операторів "Київстар", lifecell та "ТриМоб", назвавши цей процес "націоналізацією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАРС .

"Націоналізувати об'єкти телекомунікаційної мережі рухомого (мобільного) зв'язку, базові станції та їх складові, обладнання мереж, лінії, споруди та засоби зв'язку, а також інше рухоме та нерухоме майно, товарно-матеріальні цінності та інші матеріальні та нематеріальні активи, що належать приватному акціонерному товариству "Київстар", товариству з обмеженою відповідальністю "Лайфселл" та товариству з обмеженою відповідальністю "Тримоб" без компенсації власникам вартості таких об'єктів", - йдеться у "документі" за підписом ватажка Пушиліна.

Раніше ми писали, що окупанти лишили мешканців Херсона без мобільного зв'язку. У Херсонській ОВА це пояснили перекиданням російської військової техніки на південному напрямку.

Також раніше повідомлялося, що у Полтавській області через перепади напруги вийшов з ладу регіональний вузол зв'язку оператора lifecell. Крім того, оператор "Київстар" має перебої зі зв'язком у Полтаві.

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