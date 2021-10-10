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Пенсіонерів не випустять. Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської

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Луганськ, Неділя 10 жовтня 2021 12:31
Пенсіонерів не випустять. Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської Фото: окупанти не випускатимуть пенсіонерів (facebook com skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Артем Горовенко

Окупаційна влада так званої "Луганської народної республіки" посилила правила пропуску через контрольний пункт в'їзду-виїзду біля Станиці Луганської. Даним рішенням нібито хочуть захистити пенсіонерів від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що з 9 жовтня так звана ЛНР посилила пропуск. Тепер скасовано норму про те, що жителі окупованих районів можуть раз на місяць виїжджати на підконтрольну Україні територію, а виїзд прив'язано до правил, як в окремих районах Донецької області.

Таким чином, окупанти дозволили виїзд тільки за списками на наступних підставах:

  • лікування (реабілітація);
  • навчання;
  • необхідність догляду за близьким родичем;
  • похорон родича.

Крім того, в'їзд людей без прописки в окупованих районах дозволяється теж тільки з вищевказаних причин, а також при участі в "гуманітарних програмах". Списки на в'їзд і виїзд формуються "робочою групою".

Як уточнила так званий "міністр охорони здоров'я ЛНР" Наталія Пащенко, дані заходи будуть діяти як мінімум 10 листопада 2021 року. За її словами, посилення пропуску стосуються й пенсіонерів, які регулярно перетинають КПВВ для отримання українських виплат.

Таким чином, громадян України змушують виїжджати на підконтрольну територію через Росію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі вимагали віддати 350 метрів українській території для відкриття КПВВ "Золоте".

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ЛНР Станица Луганская КПВВ
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