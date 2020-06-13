З ОРДЛО приїжджають абітурієнти, які не знали про скасування пробного ЗНО

У суботу, 13 червня, бойовики частково розблокували перетин лінії розмежування з тимчасово окупованим Луганськом. На підконтрольну територію приїхали абітурієнти, які не знали про скасування пробного Зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

Зазначається, що сьогодні з 07:00 до 13:00 здійснюють пропуск людей з тимчасово окупованої території на контрольовану, а з 13:00 до 17:00 - тих, хто йде у зворотному напрямку.

"Російські збройні формування частково розблокували перетин лінії розмежування з тимчасово окупованим Луганському. Станом на 10:00 13 червня через КПВВ "Станиця Луганська" на контрольовану територію України прослідувало 54 громадянина, серед яких 34 абітурієнти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні Кабінет міністрів скасував пробне ЗНО.

Таке рішення було прийнято в п'ятницю ввечері, 12 червня.

Втім, офіційно здати пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна не виходячи з дому.