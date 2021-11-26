В ОРДЛО прибула група російських кадрових військових, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує направляти кадрових російських офіцерів та військовослужбовців контрактної служби для виконання завдань у складі оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі. Цього тижня в ОРДЛО прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГУР Міноборони.
Разом з тим, активізація застосування противником розвідувально-диверсійних груп та інтенсивне мінування місцевості призводять до втрат серед особового складу окупантів.
"Такі випадки російський пропагандистський апарат намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил", - повідомили у ГУР.
Нагадаємо, на Донбасі 14 обстрілів за добу, бойовики застосовували міномети і гранатомети.
Раніше Зеленський і глава Євроради обговорили ситуацію на Донбасі і кордоні України з Росією.