ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Разумков заявив про неможливість проведення виборів в ОРДЛО в найближчій перспективі

Донбас, Вівторок 22 грудня 2020 23:05
Разумков заявив про неможливість проведення виборів в ОРДЛО в найближчій перспективі
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в найближчій перспективі проведення місцевих виборів за українськими законами в ОРДЛО неможливе. За його словами, зокрема, неможливо організувати прозорий процес.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Разумков підкреслив, що вибори мають проходити за українським законодавством. Також доступ до них повинні мати всі політичні партії та сили, які зареєстровані в Україні, і журналісти. А також вибори мають бути визнані міжнародними спостерігачами.

"Станом на сьогодні організувати цей процес на тимчасово окупованих територіях Донбасу неможливо", - сказав Разумков.

Також спікер парламенту додав, що станом на сьогодні альтернативи мінським угодам немає. Він додав, що перші пункти угод невиконані, проте є певні зрушення.

"Так, за останні місяці ситуація змінилася досить істотно, ми бачимо зменшення обстрілів по нашій стороні, але об'єктивно говорити, що ті пункти виконані, на 100% ми не можемо. Так само відведення важкого озброєння, і багато іншого, зокрема виведення військ з тимчасово окупованих територій", - сказав Разумков.

Раніше спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що так звана підтримка Російською Федерацією ОРДЛО є порушенням законів України. Москва могла б допомогти Донбасу, вивівши свої війська з української території.

Нагадаємо, віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що українська сторона вже працює за планом "Б" по Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ДонбасОРДЛО

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся