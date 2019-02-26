У ОРДЛО готуються до видачі російських паспортів, - розвідка

Окупаційна адміністрація намагається зберегти лояльність місцевого населення

Так называемое "руководство" самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" объявило поэтапную выдачу российских паспортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Максима Прауты.

Сообщается, что оккупационные администрации активизировали меры по сохранению пророссийских настроений в ОРДЛО.

"В частности, так называемым "руководством республик" интенсивно распространяется информация о подготовке к поэтапной замене местным жителям паспортов "Л/ДНР" на российские. При этом, якобы в первую очередь смогут оформить паспорта граждан РФ "государственные служащие и представители силовых структур". Таким образом, российская пропаганда пытается обеспечить лояльность местного населения к оккупации", - отметил Праута.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о подготовке к внедрению двойного гражданства в Украине.

"Для внедрения двойного гражданства нужен политический консенсус. Но нам нужно начать серьезную дискуссию о введении двойного гражданства. За исключением России. Поскольку мы в состоянии войны, никакого двойного гражданства с Россией не может быть. Нужно четко прописать балансы, все права и обязанности", - отметил он.

Ранее представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский заявил, что представители Российской Федерации на Донбассе агитируют людей получать российские паспорта.