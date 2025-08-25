Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы

Главное:

Удержится ли у власти Орбан в Венгрии?

Может ли Чехия перейти в лагерь противников Украины?

Какие риски создает политическая нестабильность в Болгарии?

Какие последствия для Украины может иметь напряжение между президентом, правительством и парламентом во Франции?

Один против двадцати шести. Именно так часто выглядит противостояние на уровне Европейского союза, особенно в контексте Украины.

Все ключевые решения в ЕС принимаются единогласно. Поэтому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно портит настроение не только Еврокомиссии, по внутренним вопросам, но и саботирует евроинтеграцию Киева. Этим летом Украина почувствовала проблему сполна – 26 июня Орбан единолично заблокировал открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.

Это не единственный лидер в Евросоюзе, настроенный антиукраински. В соседней с Венгрией Словакии правительство возглавляет популист Роберт Фицо, который, впрочем, преимущественно ограничивается словесными угрозами и все же более конструктивен.

А в Румынии едва удалось избежать прихода к власти аналогичного политика – в ожесточенном втором туре президентских выборов ультраправый кандидат Джордже Симион все же проиграл проевропейскому и проукраинскому Никушору Дану.

В общем, это часть большего тренда. Почти повсеместно в странах Западной Европы и США ультраправые и радикально левые популисты набирают все больше голосов на выборах. Одна из причин заключается в том, что популисты активно говорят о тех проблемах, которые для системных политиков были до последнего времени по меньшей мере табуированными.

"В Европе это вопрос миграции, мультикультурализма и так далее. Вот сейчас такие партии подхватывают эти вопросы. Они предлагают простые решения, которые далеко не всегда сработают, но это находит отклик у аудитории", – сказал РБК-Украина исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Конечно, не всегда популисты являются антиукраинскими, часто бывает и наоборот – как партии "Шведские демократы" или "Братья Италии" в своих странах. Впрочем, обычно они зациклены на внутренней политике и изоляции от внешнеполитических проблем, первой из которых является война России против Украины. Поэтому как минимум опосредованно популисты могут навредить интересам Украины.

Пока нет признаков, что этот тренд идет на спад. Более того, уже в ближайшее время деятелей, подобных Орбану, у власти может стать больше – в ряде стран ЕС пройдут или могут пройти выборы, где популисты имеют реальные шансы прийти к власти. С другой стороны, для некоторых из старых популистов возникает вызов – как удержаться во властных кабинетах.

В конце концов, может создаться парадоксальная ситуация: "оригинального" Орбана все же удастся выбросить из власти в Венгрии, зато тем временем в Европе появятся его "аналоги", которые уже сами будут портить нервы Киеву и Брюсселю.

Орбан – удержаться у власти

Впервые за много лет у венгерского премьера появился реальный конкурент, который может его победить. Партия "Тиса" и ее лидер Петер Мадьяр уже несколько месяцев подряд по рейтингам опережают орбановскую "Фидес". Так, по опросу Republicon от 23-29 июля, "Тису" на выборах готовы поддержать 43% избирателей, Фидес – лишь 34,%. Но выборы в Венгрии пройдут только в апреле следующего года и ситуация может измениться.

Пытаясь сохранить власть, Орбан использует уже привычные для себя приемы. Он раздает бюджетникам деньги на жилье, апеллирует к историческому величию Венгрии, а еще пытается сплотить своих избирателей против внешнего врага. На этот раз им стала Украина и персонально Владимир Зеленский.

Петер Мадьяр (фото: Getty Images)

В Венгрии была начата настоящая антиукраинская истерия. Для этого венгерские спецслужбы даже устроили спектакль с задержанием "украинских шпионов". Все это работает со сторонниками Орбана, но впервые значительная часть населения настроена резко негативно по отношению к нему.

Против Орбана играет общая усталость от его многолетнего правления и неутешительная экономическая ситуация в Венгрии. На это накладываются и чисто эмоциональные истории, которые раздражают население. К примеру, на днях независимый депутат венгерского парламента Акош Хадхази обнародовал фото и видео из роскошного имения Орбана с частным зоопарком и пальмовым садом, что вызвало большой общественный резонанс.

Не сидит сложа руки и соперник Орбана – Петер Мадьяр. Сейчас он проводит кампанию от "двери до двери" и осуществляет многочисленные поездки по малым городкам Венгрии. Кроме того, он работает с венгерским меньшинством в других странах, которое ранее ориентировалось на Орбана.

Чтобы удержать власть, Орбан может задействовать несколько сценариев, сказал РБК-Украина заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

Прежде всего, это дальнейшее нагнетание страстей в отношении Украины и Евросоюза. К слову, здесь уже начала ему помогать Россия. Так, 13 августа Служба внешней разведки РФ обвинила Еврокомиссию в намерениях "изменить режим в Будапеште" и привести к власти Петера Мадьяра. На следующий день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил российские обвинения против Мадьяра, однако отметил, что опубликованный в Москве текст не содержит "ничего нового".

В свою очередь Петер Мадьяр заявил, что после 34 лет "Россия снова хочет вмешаться в венгерскую политику", имея в виду вывод советских войск из Венгрии в начале 1990-х годов.

Однако, проблема в том, что тема "внешних врагов" может сплотить ядерный электорат Орбана, но не очень популярна среди сторонников Мадьяра и на этот раз вряд ли изменят ситуацию коренным образом.

Поэтому согласно второму сценарию, Орбан может попытаться политически устранить Мадьяра – или через открытие уголовных дел, или другим искусственным способом лишить его возможности баллотироваться. Однако существует ряд препятствий для этого.

"Во-первых, Мадьяр – депутат Европарламента с определенными иммунитетами. Во-вторых, очевидно, что это не вызовет восторга у европейцев, то есть Орбан здесь очень рискует. В-третьих, это может создать самому Петеру Мадяру образ мученика, жертвы властных интриг. Поэтому этот вариант тоже опасен для Орбана", – сказал изданию Герасимчук.

Еще одна опция, которая есть в распоряжении Орбана – изменения избирательного законодательства. По мнению эксперта, именно попытка прибегнуть к этому будет индикатором того, верит ли Орбан в свою победу.

Избирательная система Венгрии устроена таким образом, что партия-победитель получает дополнительные, "бонусные" мандаты в парламенте, если ее преимущество составляет более 10% голосов. Благодаря такой модели партия Орбана в нынешнем созыве имеет супербольшинство. Но поскольку сейчас почти такое преимущество в оппозиции, на выборах ощутимое преимущество может получить уже Мадьяр.

"Как только Орбан перестанет верить в свою победу, он начнет менять это законодательство с тем, чтобы "Тиса" не получила супербольшинство и не смогла откатить все те изменения в политической системе, которые должны были зацементировать власть Орбана", – сказал Герасимчук.

В любом случае, самые ожесточенные баталии за венгерского избирателя еще впереди.

Для Украины победа оппозиции будет относительно лучшим сценарием, но работы украинским дипломатам не станет меньше. Венгерские же политики отстаивают прежде всего свои национальные интересы.

"Мадьяр идеологически достаточно близок к Орбану. Возможно, не настолько у него выпуклые взгляды относительно Украины", – отметил в комментарии РБК-Украина директор Института мировой политики Евгений Магда.

Сейчас венгерский оппозиционер старается говорить об Украине меньше, чтобы не давать лишних поводов пропагандистам Орбана. Вместе с тем, он приезжал в Украину в июле прошлого года с гуманитарным визитом, чтобы доставить помощь после российского удара по больнице "Охматдет."

Чехия – возвращение Бабиша?

В октябре этого года в Чехии должны состояться парламентские выборы. Сейчас страну возглавляют проукраинские президент Петер Павел и премьер-министр Петер Фиала от Гражданской демократической партии. В общем, они выступают единым фронтом против вызовов на международной арене – прежде всего в поддержку Украины в войне против России. Наиболее известная инициатива Чехии в этом плане касается закупки снарядов для Украины. Но скоро с этим могут возникнуть проблемы.

На октябрьских выборах есть большие шансы, что победу одержит популистская партия ANO ("Да") чешского миллиардера и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Если это произойдет, то сам политик вернется в премьерское кресло.

Бабиш в целом имеет центристские взгляды, но как популист отмечается также антиукраинской риторикой. К примеру, в июне этого года он выступил против поддержки украинских беженцев.

"Вместо того, чтобы поддерживать чешских женщин, чтобы они рожали детей здесь, у себя дома, они хотят мотивировать иностранных женщин оставаться и рожать. Но мы четко заявляем, что беженцы должны вернуться домой, когда война закончится", – заявил политик.

Андрей Бабиш (фото: Getty Images)

Дальше – больше. 17 июля Бабиш заявил, что в случае победы на выборах его правительство отменит инициативу по закупке боеприпасов для Украины. По его мнению, она дает преимущество только торговцам оружием, которые получают высокие прибыли без должной прозрачности.

По словам Евгения Магды, такая риторика Бабиша мало чем отличается от того, что говорят популисты в других странах Центрально-Восточной Европы, спекулируя на теме украинских беженцев. Кроме того, есть объективные последствия в сфере экономики, которые вызвала российско-украинская война.

"Еще в 2022 году выросла квартплата, выросли проценты по кредитам из-за войны. То есть, в принципе, российская война все-таки имеет в Центрально-Восточной Европе экономическое измерение, это надо понимать. Бабиш – политик опытный, и я думаю, он этот шанс постарается не упустить", – сказал Евгений Магда.

Согласно опросу Ipsos, проведенному на рубеже июля и августа, партия ANO Бабиша занимает первое место с 34,9% поддержки. Действующая правительственная коалиция Spolu, в которую входят преимущественно центристские партии ODS, TOP 09 и KDU-ČSL имеет 21,9% поддержки избирателей. При этом в парламент может пройти право радикальная партия SPD ("Свобода и прямая демократия") – 13%.

Ключевой вопрос – с кем ANO будет формировать коалицию, и здесь еще больше плохих новостей.

"И из тех, с кем Бабиш может блокироваться, очевидно, что первыми наиболее приемлемыми для него оказываются SPD, то есть крайне правые. Очевидно, что такой сценарий был бы худший для всех", – сказал РБК-Украина Сергей Герасимчук.

SPD критически относится к Евросоюзу и в определенной степени является украинофобской, отметил эксперт. Ее лидер – чешский бизнесмен японского происхождения Томио Окамура – обещает полную проверку всех виз украинцев в Чехии в случае вхождения его политической силы в состав коалиции. Также он предлагает оставить только тех украинцев, которые докажут, что работают на должностях, где нельзя нанять чешского гражданина.

Хотя сам Бабиш является известным евроскептиком, практика его предыдущего премьерства показала, что он может быть довольно гибким во взглядах. По словам Герасимчука, в такой коалиции необходимо было бы учитывать все голоса, а соответственно, и радикальную позицию SPD.

В то же время действующую коалицию все еще не стоит списывать со счетов. В дополнение к правящим партиям, есть несколько новых политических сил, которые могут зайти в парламент и присоединиться к коалиции – "Чешская пиратская партия", а также движение "Stačilo!" (Хватит!).

"Тогда мы будем иметь необходимое количество голосов и со стороны нынешних провластных партий для того, чтобы формировать такую коалицию. Другое дело, что в отличие от коалиции Бабиша-Окамуры, она будет еще более лоскутной. Чем больше количество политических сил в коалиции, тем, очевидно, сложнее сформировать общие знаменатели, по которым эти политические силы могли бы двигаться", – подчеркнул Герасимчук.

На практике все это означает проблемы с принятием ключевых решений и затягивание времени, когда новое правительство будет недееспособным.

На грани – Болгария, Нидерланды, Франция

В дополнение к Чехии и Венгрии есть еще несколько стран, в которых ситуация относительно стабильна, но в любой момент может выйти из-под контроля.

Болгария находится в состоянии политического кризиса уже длительное время. За 4 года в стране состоялось 7 досрочных выборов. Хотя бы какая-то стабильность наступила в январе этого года. Коалицию сформировали три политические силы с очень разными взглядами – ГЕРБ-СДС (Граждане за европейское развитие Болгарии – Союз демократических сил), БСП-ОЛ (Болгарская социалистическая партия – Объединенные левые). и ИТН ("Есть такой народ").

ГЕРБ-СДС – правоцентристская с акцентом на экономическое развитие и евроинтеграцию, БСП-ОЛ – левоцентристская с социалистическими традициями, ИТН – популистская, основанная шоуменом и певцом Слави Трифоновым.

Оппозицию также представляет ряд очень разных по своим взглядам политсил. Прежде всего это ПЗ-ДБ (Продолжаем изменения – Демократическая Болгария) и пророссийская партия "Возрождение".

"В Болгарии ситуация где-то 50 на 50, потому что там очень сильное разделение общества на пророссийские и проатлантические силы", – отметил Магда.

До июля этого года их держало вместе стремление ввести Болгарию в еврозону, то есть перейти с национальной валюты на евро. Но когда этой цели удалось достичь, любая ссора между партиями может привести к распаду коалиции.

"Теперь между партиями коалиции возможны серьезные разногласия, которые могут погрузить Болгарию в новый период нестабильности, который затем обернется появлением популистских партий", – отметил Герасимчук.

В Нидерландах в течение последнего года правила пестрая и поэтому неповоротливая коалиция. Мейнстримные "Народная партия за свободу и демократию", "Новый общественный договор" и "Фермерско-общественное движение" были вынуждены объединиться с праворадикальной "Партией свободы" во главе с одиозным Гертом Вилдерсом. Среди прочего, он предлагал референдум о выходе из ЕС и резкое ограничение миграции. В то же время в Нидерландах сохраняется консенсус относительно помощи Украине и Вилдерс также его придерживается.

В течение года коалиция с одной стороны пыталась привлечь радикалов к реальной политике, а с другой стороны, саботировала работу министра по вопросам предоставления убежища и миграции Марйолайн Фабер, назначенной по квоте Вилдерса. Собственно, это стало причиной распада коалиции. В конце концов, в июне этого года Партия свободы вышла из объединения. Уже 29 октября в Нидерландах пройдут досрочные парламентские выборы. А буквально на днях из правительства, из-за разногласий в политике в отношении Израиля, вышла и партия "Новый общественный договор".

Согласно опросу Ipsos от 25-28 июля, Партия свободы остается наиболее популярной с 17% голосов. GL/PvdA (Зеленые левые/Партия труда) и CDA (Христианско-демократический призыв) получают по 15%, VVD (Народная партия за свободу) – 13%.

Все это означает, что в Нидерландах снова стоит ждать сложных и длительных переговоров, а это прямо скажется на действенности правительства.

Виктор Орбан и Марин Ле Пен (фото: Getty Images)

Непростой является и внутриполитическая ситуация во Франции. Хотя вся внешняя политика и политика безопасности находится в ведении президента –Эмманюэля Макрона, он сталкивается со все большими проблемами в парламенте. В июне прошлого года Макрон объявил досрочные парламентские выборы, чтобы сдержать рост ультраправой партии "Национальное объединение". Это отчасти удалось – ультраправые заняли лишь третье место. Президентская коалиция также не победила, заняв второе место. А победу одержал левый блок "Новый народный фронт".

Все три мощнейшие политсилы не получили большинства. На практике все это выливается в постоянные проблемы с правительством. Также роль парламента является определяющей, когда речь идет о бюджете и выделении помощи Украине.

Во Франции президент имеет полномочия назначать главу правительства. При этом Национальное собрание в любой момент может вынести правительству вотум недоверия. Так произошло с кабмином Мишеля Барнье, назначенным в сентябре прошлого года. Он продержался до декабря.

Следующий премьер-министр – Франсуа Байру – был назначен в декабре и до сих пор остается в должности. Впрочем, угроза для него существует постоянно. В частности, следующей проверкой на устойчивость для правительства станет голосование за бюджет на 2026 год.

***

Венгрия Виктора Орбана, Чехия с потенциальным возвращением Андрея Бабиша, Болгария в хронической нестабильности и Нидерланды с влиянием Герта Вилдерса – все это показывает, как популистские силы, пусть и с разными идеологиями, находят отклик среди избирателей, играя на экономических трудностях, страхах из-за мигрантов и недовольстве истеблишментом.

Для Украины это означает не только прямую угрозу в виде антиукраинской риторики или блокирования евроинтеграционных процессов, но и опосредованный риск. Склонность к самоизоляции и фокус популистов на внутренних проблемах отвлекают внимание от российской агрессии. Орбан, Бабиш или Вилдерс, несмотря на разные подходы, часто становятся инструментами подрыва европейской солидарности, что играет на руку Кремлю.

В то же время есть и проблески надежды. Оппозиционные движения, такие как "Тиса" Петера Мадьяра в Венгрии или проевропейские силы в Чехии, показывают, что популистский тренд не является необратимым. Однако Украине стоит готовиться к более сложному диалогу с европейскими партнерами. Украинской дипломатии так или иначе придется искать новые подходы, чтобы убеждать даже тех политиков, которые из-за прагматического фокуса на национальных интересах могут игнорировать более широкий контекст войны с Россией.

В этом смысле ключевой задачей для Киева остается не только сохранение поддержки от традиционных союзников, но и активная работа с новыми политическими реалиями в Европе, где популизм, кажется, еще долго будет определять повестку дня.