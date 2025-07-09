У Орбана пожаловались на идею ЕС выделить Украине 100 млрд евро: "финансирование войны"

Венгрия выступает против идеи Евросоюза создать фонд на 100 млрд евро для поддержки Украины. Будапешт считает это "финансированием войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьера Венгрии Балаша Орбана в Facebook .

"Европа осталась без денег - за исключением случаев, когда речь идет о войне. На это всегда найдется 100 миллиардов евро", - прокомментировал Балаш Орбан идею о новой помощи Украине.

Он пожаловался, что на самом деле такая помощь якобы означает:

на 100 миллиардов евро меньше на европейскую конкурентоспособность;

на 100 миллиардов евро меньше на охрану границ;

на 100 миллиардов евро меньше для европейских граждан, семей, сообществ.

Балаш Орбан нафантазировал, что такая помощь станет "только началом", поскольку Украина якобы попросила 1000 миллиардов евро.

"В то время как Европа не может выбраться из собственного экономического, социального и безопасности кризиса, Брюссель продолжает финансировать войну - вместо мира оружие, вместо конкурентоспособной Европы - новое задолженность... В Брюсселе всегда есть деньги, которые можно потратить, только не на Европу", - добавил советник венгерского премьера.