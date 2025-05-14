Орбан обвинил Украину в атаке на венгерскую армию

В размещенном видео, венгерский премьер отметил, что во вторник, 13 мая, состоялось заседание Совета обороны, которое он созвал из-за беспрецедентной атаки спецслужб на его страну за последние дни.

По словам Орбана, Украина якобы развернула целенаправленную кампанию клеветы против Венгрии, чтобы не допустить проведения референдума касательно членства в ЕС.

В ходе заседания также выяснилось, что украинцы возобновили контакты с Венгрией для проведения операции и с помощью венгерской стороны якобы осуществили нападение на венгерские Силы обороны.

"Венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в операции украинских спецслужб. Такого еще никогда не случалось на нашей памяти. Следует ожидать дальнейших действий спецслужб до завершения социологического опроса. Венгерские спецслужбы к ним готовы", - сказал Орбан.

Он также добавил, что в стране будет проведен референдум, "поскольку ни Брюссель, ни Киев не могут решать через головы венгров".