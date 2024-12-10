Орбан встретился с Трампом: что известно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, штат Флорида. На встрече был не только он.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его аккаунт в социальной сети Х.
Кроме того, там были Илон Маск, которого Трамп планирует назначить сопредседателем нового правительственного департамента, и Майк Волц, кандидат на должность советника по национальной безопасности.
"США сегодня. Будущее началось", – сообщил Орбан вчера, 9 декабря, в социальной сети Х.
Он также добавил, что день в Мар-а-Лаго прошел в компании Трампа, Маска и Волца, однако подробности обсуждений не раскрыл.
Важно отметить, что Трамп до сих пор не написал ничего о встрече с венгерским премьером.
Виктор Орбан остается одним из немногих европейских лидеров, открыто поддерживавших Трампа во время его прошлого президентства. Поэтому встреча в Мар-а-Лаго может свидетельствовать о возобновлении связей между консервативными силами США и Венгрии.
При этом присутствие Маска и Волца на встрече указывает на возможность обсуждения стратегий управления правительством, которые могут являться приоритетом для администрации Трампа после его официального вступления в должность.
Важным аспектом является то, что венгерский премьер многочисленное количество раз выражал прямую или побочную поддержку российскому режиму. Маск также известен своими неоднозначными изречениями относительно его отношения к действиям РФ.
Ранее мы рассказывали о том, чтоОрбан уже в декабре может отправиться в новую "мирную миссию" по Украине. Такому решению может помочь большое количество телефонных разговоров Трампом.
Отметим, что, по мнению аналитиков Reuters, победа Трампа может усилить экономические риски для Венгрии.
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