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Орбан встретится с Трампом через неделю после поездки к Путину, - Bloomberg

США, Четверг 11 июля 2024 09:02
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Орбан встретится с Трампом через неделю после поездки к Путину, - Bloomberg Фото: Виктор Орбан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 июля встретится с Дональдом Трампом во Флориде через неделю после встречи с Владимиром Путиным в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает агентство, визит усилит опасения, что венгерский премьер выступает в качестве посредника между Путиным и Трампом.

Трамп и Путин демонстрировали симпатию друг к другу во время первого срока президента США, что часто вызывало двухпартийную критику. Совсем недавно лидер республиканцев заявил, что, по его мнению, он мог бы убедить Путина прекратить войну против Украины, если его изберут на второй срок.

Орбан отправится в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне. Его визит в Москву стал центральной темой обсуждения на встрече, где другие союзники пообещали предоставить Украине дополнительную противовоздушную оборону.

Как заявил один из источников Bloomberg, Трамп не просил Орбана заложить основу для некоего мирного соглашения между Украиной и Россией. Этот человек описал визит скорее как неформальную встречу.

На этой неделе Орбан также нанес визит председателю Си Цзиньпину в Китае после поездки в Киев в начале этого месяца.

Скандальное председательство Венгрии в ЕС

Венгрия 1 июля приняла на себя председательство в Европейском Союзе. Чиновники ЕС раскритиковали поездки Орбана, заявляя, что они могут подорвать позиции блока из 27 стран по глобальным вопросам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Орбан "ясно дал понять, когда приехал в Москву, что он не едет туда от имени НАТО".

"Разные союзники по НАТО взаимодействуют с Москвой по-разному", - добавил он.

Орбан и Трамп наладили тесные отношения, когда в марте Орбан посетил Мар-а-Лаго. Трамп устроил ему экскурсию по своей резиденции, поужинал с Меланией Трамп, провел часовую встречу со старшими помощниками и выступил с музыкальным выступлением группы, исполнявшей песни Роя Орбисона.

Президент Джо Байден воспользовался этой встречей на последующем политическом митинге в Филадельфии, заявив, что Орбан "не считает, что демократия работает", и "стремится к диктатуре".

Администрация Байдена раскритиковала Орбана за его дружеские отношения с Путиным, а также за законодательство в Венгрии, которое, по данным Госдепартамента, может "запугать и наказать" критиков правительства Орбана.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо лидерам ЕС после своих поездок в Украину, Россию и Китай. Орбан заявляет, что Европа должна "запустить" мирную инициативу по войне России против Украины, не дожидаясь США.

Подробнее о визите Орбана в Москву, его целях и реакции европейских политиков читайте в материале РБК-Украина.

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