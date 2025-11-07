Орбан снова заговорил о саммите Трампа и Путина по Украине: что сказал

Встреча лидеров США и России в рамках Будапештского саммита по миру в Украине может состояться в любой день. Но для этого сторонам нужно решить еще несколько вопросов.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Magyar Nemzet.
По словам Орбана, если ряд вопросов будут решены, тогда саммиту быть. После этого возможна договоренность об установлении мира в Украине.
"В переговорах между США и Россией остается несколько нерешенных вопросов. Если они будут решены, Будапештский мирный саммит может состояться в течение нескольких дней, а затем, в зависимости от согласия сторон, может быть достигнуто прекращение огня и установление мира", - сказал премьер Венгрии.
Напомним, в середине октября президент США Дональд Трамп провел очередные телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.
Вскоре после этого он анонсировал уже за этот год саммит лидеров, который теперь должен был состояться в Будапеште. Однако данная встреча была сорвана, так как Россия не изменила своей позиции в требованиях для завершения войны в Украине. При этом Трамп не исключил встречи с Путиным немного позже.
Также стоит отметить, что 7 ноября между Трампом и Орбаном должна пройти встреча. Венгерский лидер накануне поездки в Вашингтон анонсировал, что одной из тем их переговоров станет война в Украине.