Орбан отличился скандальным заявлением о "разделении" Украины на три части

По словам Орбана, Украину якобы "поделят" на три части: российскую зону, демилитаризованную территорию и западную зону.

"Судьба Украины, кажется, решена. Сегодня в Европе "элегантно" рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают разделение Украины. Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и западная зона", - заявил чиновник.

Также венгерский премьер утверждает, что вопрос теперь заключается не в том, будет ли существовать российская зона, а в том, сколько территорий в нее войдет и какие именно это будут территории.

"Российская зона уже существует. Сегодня дебаты идут только о том, сколько регионов она должна включать", - подытожил Орбан.

Касательно границ так называемой "демилитаризованной зоны", они якобы пока обсуждаются, заявил скандальный политик.