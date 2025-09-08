RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Орбан отличился скандальным заявлением о "разделении" Украины на три части

Фото: венгерский глава правительства Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова отличился скандальным заявлением по Украине, а именно о ее "разделении на три части", которое, по его мнению, "произойдет после войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet.

По словам Орбана, Украину якобы "поделят" на три части: российскую зону, демилитаризованную территорию и западную зону.

"Судьба Украины, кажется, решена. Сегодня в Европе "элегантно" рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают разделение Украины. Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и западная зона", - заявил чиновник.

Также венгерский премьер утверждает, что вопрос теперь заключается не в том, будет ли существовать российская зона, а в том, сколько территорий в нее войдет и какие именно это будут территории.

"Российская зона уже существует. Сегодня дебаты идут только о том, сколько регионов она должна включать", - подытожил Орбан.

Касательно границ так называемой "демилитаризованной зоны", они якобы пока обсуждаются, заявил скандальный политик.

 

Напряженные венгерско-украинские отношения

Как известно, Орбана нередко обвиняют в пророссийской позиции. Стоит только вспомнить о блокировании Венгрией помощи Киеву и санкциях против Москвы, которые Будапешт отказался поддерживать.

Также не раз сообщалось, что Будапешт блокирует вступление Украины в Евросоюз, что прокомментировал на днях президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил - такая позиция Венгрии действительно выглядит странной на фоне того, что даже РФ фактически смирилась с евроинтеграцией Киева.

Однако Орбан заявил, что Венгрия не является антиукраинским государством и хочет будущего для Украины. Также он считает, что обсуждение гарантий безопасности для Украины должны проходить с Россией, а не с США.

РБК-Украина также сообщало о возмущении в Венгрии из-за украинских обстрелов по нефтепроводу "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал удары по "Дружбе" так называемым покушением на энергобезопасность своей страны.

ВенгрияБудапештВойна в Украине