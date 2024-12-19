Орбан соврал? Путин заявил, что не хочет перемирия с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не хочет прекращения огня с Украиной. Эту идею ранее продвигал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время так называемых "Итогов года".

Путина спросили о предложении прекратить огонь на линии фронта. Он ответил, что не хочет перемирия, потому что это даст "передышку ВСУ" для якобы перегруппировки.

"Нам нужно не перемирия, нам нужен мир. Долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для РФ и ее граждан. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии", - сказал диктатор.

Относительно краткосрочного перемирия на Рождество, о котором говорил Орбан, Путин заявил, что отослал венгерского премьера поговорить с украинской стороной.