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Орбан соврал? Путин заявил, что не хочет перемирия с Украиной

Москва, Четверг 19 декабря 2024 15:54
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Орбан соврал? Путин заявил, что не хочет перемирия с Украиной Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не хочет прекращения огня с Украиной. Эту идею ранее продвигал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время так называемых "Итогов года".

Путина спросили о предложении прекратить огонь на линии фронта. Он ответил, что не хочет перемирия, потому что это даст "передышку ВСУ" для якобы перегруппировки.

"Нам нужно не перемирия, нам нужен мир. Долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для РФ и ее граждан. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии", - сказал диктатор.

Относительно краткосрочного перемирия на Рождество, о котором говорил Орбан, Путин заявил, что отослал венгерского премьера поговорить с украинской стороной.

Что этому предшествовало

Напомним, в этом месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Орбан заявил, что предложил Путину идею "рождественского прекращения огня и большого обмена пленными". В Офисе президента отметили, что венгерская сторона не обсуждала с Украиной никаких предложений. Также Венгрия не предупреждала Украину о своих контактах с Москвой.

Глава МИД Венгрии Сийярто также пожаловался, что Украина отклонила разговор между Орбаном и Зеленским.

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Владимир Путин Российская Федерация Венгрия Виктор Орбан Война в Украине
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