Орбан заявил, что не считает Путина военным преступником

военных преступлениях якобы можно говорить после войны.

Скандальные заявления Орбана

, комментируя резкое повышение цен в Венгрии и Европе, он заявил, что якобы " Помимо этого Орбан всерьез недавно заявил, что Украина якобы не может выиграть войну против России. В своих заявлениях премьер Венгрии дошел до того, что стал убеждать Украину к переговорам с Россией. Он отговаривал украинцев от предстоящего контрнаступления.

Добавим, что такие заявления не прошли бесследно и для самой Венгрии. Так, по данным Bloomberg, 23 мая венгерский форинт потерял 0,9% стоимости и опустился до 377,2 форинта за евро, что стало самым большим падением за день среди валют развивающихся стран. По данным СМИ, падение спровоцировано заявлениями премьер-министра страны Виктора Орбана.