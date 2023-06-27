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Орбан заявил, что не считает Путина военным преступником

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Bild.

военных преступлениях якобы можно говорить после войны.

Скандальные заявления Орбана

, комментируя резкое повышение цен в Венгрии и Европе, он заявил, что якобы " Помимо этого Орбан всерьез недавно заявил, что Украина якобы не может выиграть войну против России. В своих заявлениях премьер Венгрии дошел до того, что стал убеждать Украину к переговорам с Россией. Он отговаривал украинцев от предстоящего контрнаступления.

Добавим, что такие заявления не прошли бесследно и для самой Венгрии. Так, по данным Bloomberg, 23 мая венгерский форинт потерял 0,9% стоимости и опустился до 377,2 форинта за евро, что стало самым большим падением за день среди валют развивающихся стран. По данным СМИ, падение спровоцировано заявлениями премьер-министра страны Виктора Орбана.

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