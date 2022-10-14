Орбан заявил о существовании "лагеря мира" по поводу войны в Украине

"Святейший Отец выступает за мир. Киссинджер выступает за мир. Мы были в Германии, там есть почтенный философ по имени Габермас, левый, не из нашего политического сообщества. Но он говорит то же самое, что и мы. Там есть американцы, республиканцы, бизнесмены мирового масштаба. Я чувствую, что голос за прекращение огня, а затем за мирное соглашение после прекращения огня становится сильнее", - заявил Орбан.

По его словам, в "лагерь мира" входит и Венгрия, и там решение войны в Украине видят из-за мирных переговоров. Орбан считает, что санкции против России плохо разработаны, а энергетические ограничения – это сомнительный механизм. Он считает, что санкции обычно вводят те, кто имеет доминирующее положение.

"Сейчас в энергетическом секторе сомнительно, что мы имеем доминирующую позицию, потому что мы являемся покупателями, а россияне являемся поставщиками", - заявил премьер.