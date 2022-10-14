RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Орбан заявил о существовании "лагеря мира" по поводу войны в Украине

Фото: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия заявила о существовании "лагеря мира", где решение войны в Украине могут видеть мирными переговорами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Святейший Отец выступает за мир. Киссинджер выступает за мир. Мы были в Германии, там есть почтенный философ по имени Габермас, левый, не из нашего политического сообщества. Но он говорит то же самое, что и мы. Там есть американцы, республиканцы, бизнесмены мирового масштаба. Я чувствую, что голос за прекращение огня, а затем за мирное соглашение после прекращения огня становится сильнее", - заявил Орбан.

По его словам, в "лагерь мира" входит и Венгрия, и там решение войны в Украине видят из-за мирных переговоров. Орбан считает, что санкции против России плохо разработаны, а энергетические ограничения – это сомнительный механизм. Он считает, что санкции обычно вводят те, кто имеет доминирующее положение.

"Сейчас в энергетическом секторе сомнительно, что мы имеем доминирующую позицию, потому что мы являемся покупателями, а россияне являемся поставщиками", - заявил премьер.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры по прекращению огня в Украине должны вести США и Россия.

Также Папа Римский призвал Путина и Зеленского найти выход из войны.

До этого Илон Маск также предложил по окончании войны организовать новые референдумы на оккупированных территориях Украины , но уже под эгидой ООН. Он создал опрос, в котором большинство пользователей не поддержали его идею.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВенгрияВойна в Украине