Орбан заявив про можливий розкол ЄС

Восени 2015 року країни ЄС прийняли рішення про розселення на своїй території 160 тис. біженців

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил возможности раскола Евросоюза в случае, если страны Западной Европы будут навязывать остальным государствам сообщества свою иммиграционную политику. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении на своей территории 160 тыс. беженцев, которые находились на тот момент в Греции и Италии. Однако Венгрия, Словакия, Польша и Чехия отказались выполнять это решение

"Если нас оставят в покое и не будут нам навязывать исламизацию, Европа может жить, как клуб свободных стран. Но, если вы заставите нас принять Глобальный договор ООН о миграции или решения Европейской комиссии, направленные на то, чтобы заставить нас принять их западную политику уступок, распад нельзя исключить", - сказал Орбан.

РБК-Украина писало, что официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас считает, что правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора".

Напомним, коммисар ЕС по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос на заседании Еврокомиссии заявил, что ЕС удалось преодолеть самый серьезный после Второй мировой войны миграционный кризис в Европе и перестроить управление миграционными потоками.