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Орбан пообещал и дальше поддерживать Украину, однако есть исключение

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Четверг 09 февраля 2023 12:06
Орбан пообещал и дальше поддерживать Украину, однако есть исключение Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Виктор Орбан заверил в дальнейшей гуманитарной и финансовой поддержке Украины. Однако отметил, что Венгрия принадлежит "к лагерю мира".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Виктора Орбана.

"Важный саммит ЕС сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней. Венгрия принадлежит к лагерю мира!", - заявил премьер-министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Орбан заявил, что его страна наложит вето на возможные санкции Европейского союза против российской ядерной энергетики.

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