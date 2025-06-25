Орбан отличился циничным заявлением о присутствии Зеленского на саммите НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, будто несколько стран-членов НАТО не хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Гааге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet.
"Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО", - цинично заявил он.
Орбан подчеркнул, что отсутствие Зеленского на закрытом заседании лидеров НАТО, которое состоится 25 июня, является "четким сигналом". Он сказал, что это "не совпадение".
"В дипломатии вопрос не в том, где вы есть, а где вас нет. Это важнее. И это именно тот случай", - добавил Орбан.
Венгерский премьер также отметил, что в национальных интересах его страны не быть частью любого интеграционного сообщества с Украиной, ни в НАТО, ни в ЕС.
Саммит НАТО стартовал в Гааге 24 июня. В западных СМИ ранее писали, президент Украины не будет участвовать в заседании лидеров. Это была уступка для президента США Дональда Трампа.
В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп на полях саммита может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Информацию об этом подтвердил также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Марком Рубио. По словам Ермака, ключевой темой будет завершение войны.
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