Орбан отличился циничным заявлением о присутствии Зеленского на саммите НАТО

"Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО", - цинично заявил он.

Орбан подчеркнул, что отсутствие Зеленского на закрытом заседании лидеров НАТО, которое состоится 25 июня, является "четким сигналом". Он сказал, что это "не совпадение".

"В дипломатии вопрос не в том, где вы есть, а где вас нет. Это важнее. И это именно тот случай", - добавил Орбан.

Венгерский премьер также отметил, что в национальных интересах его страны не быть частью любого интеграционного сообщества с Украиной, ни в НАТО, ни в ЕС.