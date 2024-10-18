Орбан отверг план победы Зеленского, предложив отдать Путину захваченные территории

Орбан последовательно стремится заблокировать помощь ЕС Киеву, одновременно увеличивая связи с Москвой. Он повторил, что Украина "не может победить" Россию в военном отношении.

"Вести переговоры с позиции силы - хорошая идея, но мы слабы. Мне нравятся эти великие фразы, сформулированные в политических салонах, но тем временем умирают тысячи украинцев. Хорошая идея - не воевать, а прекратить огонь и положить конец войне. У каждого есть военная стратегия, у нас есть мирная стратегия", - заявил Орбан.

Целью ЕС должно быть скорейшее прекращение войны дипломатическим путем таким образом, чтобы Украина "потеряла как можно меньше территорий" в результате урегулирования.

"Это закончится поражением. Остальные 26 стран в шоке выслушали план победы Зеленского. Что у вас было до сих пор? До сих пор мы думали, что следуем победному плану", - сказал Орбан.

Он задал вопрос: "Если они сейчас переходят на план победы, был ли у вас до сих пор план поражения?"

"Мы не поддерживаем это, потому что это не план победы Венгрии. Мы раньше не участвовали в войне и дальше в ней участвовать не будем", - сказал он.

Ядерное оружие Украины

Орбан также коснулся новостей о том, что Украина может воссоздать ядерное оружие. Но, по его словам, лично слышал от украинского президента, что об этом речи не идет.

"Возможно, были нюансы из-за переводов, но мне не показалось, что украинцы хотят стать ядерной державой. Но такая возможность пугает. Такой украинский план вызывает панику по всей Европе", - сказал он.

На саммите в Брюсселе 17 октября Орбан в очередной раз заблокировал усилия ЕС по корректировке режима санкций в отношении России, что было необходимо для разблокирования значительного участия США в кредите Украине в размере 50 млрд долларов.

Орбан является ярым сторонником кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который раскритиковал финансирование США для Украины и заявил, что будет стремиться к быстрому заключению соглашения с Россией, что соответствует позиции венгерского премьер-министра.