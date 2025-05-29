Орбан снова против Украины: при чем тут шпионы и что это значит для Киева

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Центр Будапешта, 9 мая. Бойцы венгерского Антитеррористического центра (TEK) перекрыли одну из улиц города, чтобы остановить машину. Операция длилась считанные минуты – белую Toyota RAV4, которая затормозила перед блок-постом, окружили, а затем вытащили из нее Сергея Александрова, заковали в наручники и положили лицом в асфальт.

Александров – бывший украинский дипломат, ранее работал первым секретарем посольства Украины в Венгрии, однако отошел от дипломатии и открыл два ресторана украинской кухни в Будапеште. Но это не помешало венгерским властям обвинить его в шпионаже и депортировать.

Перед тем Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии сети агентов, которые работали на венгерскую военную разведку в Закарпатской области. В ответ Венгрия выдворила двух украинских дипломатов, а Украина в ответ выслала двух венгерских.

Впоследствии, 20 мая, власти Венгрии обвинили в шпионаже еще двух граждан Украины: Иштвана Голло, который якобы нелегально проживал в Венгрии с 90-х годов, и депутата Закарпатского областного совета Роланда Цебера.

Задержание Сергея Александрова (скриншот: РБК-Украина)

Сейчас Голло под стражей, а Цеберу запрещен въезд в Венгрию с 2024 года, также он находится под венгерскими санкциями. В комментарии РБК-Украина Цебер назвал обвинения абсурдными. Будапешт ему инкриминирует организацию встреч с политическими и военными деятелями Венгрии, чтобы "повлиять на позицию Будапешта относительно войны России против Украины". Поводом послужило то, что Цебер встречался с венгерским оппозиционером Петером Мадьяром, когда тот в прошлом году приезжал в Украину.

"Делать встречи, общаться с различными политическими деятелями – я это делал и не только в Венгрии, и в разных странах. Я десятки раз был в их парламентах, в Европарламенте. Это их реакция на то, что недавно Служба безопасности Украины действительно задержала в Закарпатской области их агентов", – сказал изданию Цебер.

Он отметил, что не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Венгрии, но его в нее втягивает сама венгерская власть.

Еще один весьма показательный случай произошел 27 мая. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы запретила партию "Общество венгерской культуры Закарпатья", которая представляла интересы венгерской общины. Таким образом он отреагировал на публикации в венгерских медиа, которые ссылались на малоизвестный сайт "Новости Закарпатья". А тот в свою очередь разместил новость со ссылкой на телеэфир с участием того же Цебера. Однако на видео украинский политик не заявлял о запрете венгерской партии, более того, в принципе не может принимать такие решения. Но проправительственные венгерские медиа не смогли или не захотели проверить первоисточник этого фейка.

Это все лишь первые акты спектакля под названием "Внешняя угроза", который в очередной раз разыгрывает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Почему Орбан постоянно ищет внешних врагов

Повод для очередного обострения риторики Орбана понятен. В апреле следующего года в Венгрии должны состояться парламентские выборы. "Идея внешнего врага, от которого нужно защищать Венгрию, задача, которую способен выполнить только Виктор Орбан, уже несколько лет является центром политических коммуникаций Fidesz-KDNP (политического блока Орбана - ред.). Джордж Сорос, мигранты, Брюссель или Украина: история та же", – отметил в комментарии РБК-Украина Золтан Раншбург, старший аналитик Института "Republikon" в Будапеште, бывший президент Amnesty International Венгрия.

Отношения Украины и Венгрии и раньше трудно было назвать теплыми, преимущественно из-за спекуляций Будапешта вокруг прав венгерского меньшинства на Закарпатье. После полномасштабного вторжения России Орбан держит все более агрессивную линию в отношении Украины, которая постоянно отклоняется от общей позиции ЕС и откровенно подыгрывает России. Однако на этот раз все заходит дальше, чем раньше.

"Логика поиска врага всегда была частью проекта Орбана – и, повышая ставки, она теперь достигла кульминации в демонизации Украины. Это даже не говоря об особой связи, которая есть между Орбаном и Путиным", – отметил в комментарии изданию Тибор Дессефи, директор Центра исследований цифровой социологии Университета Этвеша Лоранда в Будапеште.

По его словам, политическая риторика Орбана постоянно направлена на поляризацию. Воинственные призывы имеют целью разделить общество и электорат таким образом, чтобы поставить самого Орбана в более выгодное политическое положение. Поэтому венгерский лидер должен постоянно искать формулировки, которые разделяют венгерское общество и постоянно обострять ситуацию.

Антиукраинский плакат (фото: Getty Images)

Кроме того, Орбан использует внешнюю угрозу и для насущных выгод. С марта 2020 года, под различными юридическими обоснованиями, Венгрия непрерывно находится под чрезвычайным положением. Сначала оно было введено из-за пандемии коронавируса, а затем продолжалось в связи с войной России против Украины. Хотя влияние войны на Венгрию не всегда очевидно. Вместе с тем, чрезвычайное положение предусматривает ограничение полномочий парламента.

Золтан Раншбург выделяет еще два фактора, которые влияют на действия венгерского премьера. Во-первых, антиукраинская риторика вписывается в схему давнего конфликта Орбана с ЕС, венгерское правительство постоянно ставит под сомнение европейский консенсус по Украине. В этой логике Украина и Евросоюз оказываются "на одной стороне баррикады" против Венгрии. Во-вторых, Орбан плохо реагирует на замечания и использует свою пропагандистскую машину, чтобы подорвать доверие к критике правительства.

"Когда президент Зеленский начал открыто критиковать Орбана за недостаток поддержки усилий Украины по защите своей независимости от путинской России, он сразу стал главной мишенью пропаганды, связанной с "Фидес", – отметил Раншбург.

Зная обо всех этих склонностях венгерской власти, в Украине привыкли воспринимать действия и заявления Орбана по-философски, а попытки Венгрии блокировать движение Украины в ЕС и НАТО ранее удавалось обходить различными способами. Но на этот раз на кон поставлено куда больше – и для Украины, и для Венгрии.

Высокие ставки

Впервые за много лет позиции Орбана внутри самой Венгрии заметно зашатались. Еще в прошлом году в венгерский политикум ворвался новый оппозиционный лидер – Петер Мадьяр. Его партия "Тиса" стабильно росла в течение года и уже сейчас популярнее, чем орбановская "Фидес". По данным опроса центра Publicus по заказу портала Nepszava, в середине мая партию Мадьяра поддерживали 30%, а политсилу Орбана – только 24%.

В целом "ядерный" электорат Орбана можно оценить где-то в 1,8-2 млн человек, или где-то в четверть от всех венгров с правом голоса. Но увеличивать число своих сторонников ему довольно трудно, в отличие от оппозиционера Петера Мадьяра.

"Существует определенная естественная усталость среди венгерских избирателей, и в частности, среди избирателей "Фидес". Также Венгрия сталкивается со значительными экономическими проблемами в течение последних пяти лет. И если сначала Covid-19 и война в Украине могли объяснить некоторые экономические трудности, то сейчас это уже невозможно", – отметила РБК-Украина Жужанна Селеньи, научный сотрудник Института демократии Центральноевропейского университета (Будапешт).

В пользу Мадьяра играет еще несколько сугубо политических факторов. По словам Селеньи, Мадьяр сам является выходцем из среды "Фидес". Он ранее работал во властных институтах и занимался отношениями Венгрии с Европарламентом, а также был мужем министра юстиции Венгрии Юдит Варги. Также он выделяется на фоне других оппозиционеров, которые бросали вызов Орбану ранее.

Петер Мадьяр на митинге (фото: Getty Images)

Мадьяр позиционирует свою партию как центристскую и противопоставил ее не только "Фидес", но и леволиберальной оппозиции, которая имеет несколько мандатов в парламенте. Кроме того, политик очень осторожно комментирует тему российско-украинской войны. В свою очередь, это ограничивает возможности власти его критиковать как "сторонника войны" в противовес "миротворцу" Орбану.

"Например, если мы посмотрим, как представители партии Мадьяра голосуют в Европейском парламенте, то мы можем увидеть, что по любым вопросам, связанным с войной, Украиной или санкциями против России, члены партии "Тиса" не говорят "да" или "нет", они воздерживаются", – подчеркнула Селеньи.

Поэтому в отношении Мадьяра провластная пропаганда сосредоточилась на экономических вопросах. И именно здесь для Украины больше всего опасностей.

По словам Раншбурга, в ответ на неутешительные экономические показатели Венгрии, правительство Орбана начало распространять идею о том, что существует реальный шанс вступления Украины в Евросоюз в ближайшем будущем. И что это именно то, что одобрил бы Мадьяр, если бы его партия была у власти. Вторая часть этого тезиса – что вступление Украины в ЕС немедленно разрушит венгерскую экономику.

"Экономическая ситуация – и, что самое важное, ее восприятие избирателями –станет решающим фактором на выборах в следующем году, и "Фидес" делает все возможное, чтобы переложить вину за экономические проблемы на ЕС и Украину", – сказал изданию Раншбург.

На практике это означает блокирование процедур евроинтеграции. Еще в начале года украинские чиновники заявляли амбициозную цель – открыть все шесть так называемых "кластеров", то есть начать практические переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Решение по этой процедуре принимаются единогласно, поэтому его должна поддержать и Венгрия. Но Орбан запустил "национальные консультации" по этому поводу, по сути, "опрос избирателей". Однако вопросы на нем сформулированы настолько манипулятивно, что сомнения в негативном для Украины результате практически нет. Решение по кластерам мог бы принять Европейский совет на саммите 26-27 июня. "Консультации" Орбана же заканчиваются 20 июня.

Даже в этой ситуации Украина стремится к максимальному конструктиву и настроена на продолжение диалога с Венгрией. Но убедят ли европейские лидеры Орбана снова "выйти попить кофе" при принятии решения по Украине, и что он может попросить взамен, предсказать невозможно.

Кульминация еще впереди

Насколько эффективна такая риторика Орбана, опрошенным РБК-Украина венгерским экспертам сказать трудно. По мнению Золтана Раншбурга, сейчас месседжи Орбана кажутся не такими эффективными, как во время предыдущих выборов – в 2022 году. Как отметил Тибор Дессефи, популярность партии Орбана пока не обязательно падает, но Мадьяр – это серьезный соперник, который черпает свою популярность из других источников.

"Однако, исходя из опыта последних лет, вряд ли можно ожидать чего-то другого, кроме дальнейшей радикализации как во внешней, так и во внутренней политике – и, конечно, избирательных подачек (населению - ред.)", – отметил эксперт.

Для Украины все это означает новые и новые вызовы и провокации со стороны венгерского правительства. Для Евросоюза – необходимость все же найти способ, как нейтрализовать вето Венгрии. Но пока для решительных шагов в Брюсселе и других столицах не хватает политической воли. Так, в ЕС пока не набирается достаточно стран даже для того, чтобы объявить Венгрии предупреждение за системное нарушение демократических ценностей.

Ситуацию усугубляет то, что на фоне роста праворадикальных партий в Европе Орбан может получить новых союзников. В дополнение к Роберту Фицо в Словакии, в Румынии президентом едва не стал праворадикальный Джордже Симион. И это точно не последний подобный вызов для Европы.

"В Европейском Союзе все больше и больше влияния России, и, очевидно, много усилий вложено в различные выборы в Европе, чтобы другие партии, которые являются более пророссийскими, достигли руководящих позиций в ЕС", – сказала изданию Жужанна Селеньи.

Впрочем, в более длинной перспективе для Украины и ЕС есть и положительные надежды. Во-первых, шансы, что Орбан таки потеряет власть в следующем году остаются большими. Хотя и Киев, и Брюссель точно не должны строить свою политику в отношении Будапешта на этих надеждах – ведь они вполне могут и не оправдаться.

Во-вторых, даже сейчас пространство для маневра у Орбана постепенно уменьшается из-за не таких уж и близких отношений с командой нового президента США, как это казалось во время выборов в Штатах. Для Дональда Трампа и большой части его команды стратегическим врагом номер один остается Китай. В то время как для Венгрии КНР является важным политическим и экономическим партнером, и их связи только крепнут. Необходимость балансировать еще и между этими глобальными силами будет дополнительным вызовом для Орбана.

При написании материала использовались данные опроса центра Publicus, заявления венгерских и украинских политиков, комментарии Роланда Цебера, Тибора Дессефи, Золтана Раншбурга и Жужанны Селеньи.