Орбан, США, Китай. Чего ждать от "посредников" между Украиной и Россией и кто может ими стать

За время полномасштабной российской агрессии против Украины целый ряд посредников пытался "помирить" Киев и Москву. Самопровозглашенная "миротворческая миссия" Виктора Орбана снова активизировала эту тему. Могут ли стать посредниками США, Китай, Венгрия или другие страны – подробнее в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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В течение двух с половиной лет кто только ни пытался "примирить" Украину и Россию: Ватикан, Израиль, Венгрия, Турция, Саудовская Аравия, а также группа африканских стран. Но в последнее время этот вопрос активизировался на фоне ряда заявлений как с украинской стороны, так и от иностранных лидеров. Более того, инициативы от наиболее влиятельных игроков пытается соединить своей "челночной дипломатией" венгерский премьер Виктор Орбан.

Впрочем, далеко не все могут быть посредниками между Украиной и Россией по ключевому вопросу - миру, пусть даже в отдаленной перспективе. По словам президента Владимира Зеленского, посредник должен иметь экономику, влияющую на Россию, или очень мощную армию, которой боится Путин и которая сильнее российской.

“Я думаю, что США такая страна, я думаю, что Китай такая страна, и я думаю – ЕС. Не одна страна в ЕС, нет - весь Евросоюз”, - заявил Зеленский 8 июля во время пресс-конференции в Варшаве.

Европейский союз разделен политически, чтобы выступать единым голосом, тем более в таком сложном вопросе как посредничество между участниками войны. Кроме того, европейские лидеры пока даже не рассматривают такую опцию, что показал жесткий ответ на дипломатические потуги Орбана. С двумя другими упомянутыми Зеленским посредниками ситуация сложная.

США: посредник возможный

Позиция действующей администрации президента США, по крайней мере на публику, однозначна. Между Вашингтоном и Москвой существуют регулярные контакты на всякий случай, ведь это два ядерных государства. В последний раз министры обороны обеих стран говорили по телефону 12 июля. Но на самом высоком уровне диалога нет.

"Я не готов говорить с Путиным, потому что он не готов менять свое поведение", – объяснил Байден во время пресс-конференции 12 июля.

Но далеко не факт, что Байден переизберется на второй срок. Учитывая провал дебатов, все более частые публичные оговорки и усиление позиций его оппонента. Команда Трампа, в свою очередь, не скрывает подготовки своего мирного плана.

В конце июня советники Трампа по вопросам национальной безопасности Кит Келлог и Фред Флейц в комментарии Reuters очертили общую идею плана: идея состоит в том, чтобы принудить Украину к мирным переговорам с Российской Федерацией. А если Украина откажется, прекратить снабжать ее оружием. Если же Россия откажется садиться за стол переговоров, военная поддержка Украины будет усилена. Также план предусматривает, что вступление Украины в НАТО будет отложено на длительное время, возможны и территориальные уступки.

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог (фото: Getty Images)

Детали плана будут согласовываться со временем, в случае победы Трампа на выборах. Однако известно, что несколько высокопоставленных европейских чиновников, включая министров иностранных дел, встречались с Китом Келлогом во время недавнего саммита НАТО в Вашингтоне, чтобы прозондировать почву. Вместе с тем, вокруг Трампа сейчас проходит настоящее соревнование между разнообразными советниками, консультантами и технологами – каждый из которых пытается "продать" свое видение его президентской программы как наиболее перспективное.

В то же время, на том же саммите НАТО приняли несколько решений , которые должны ограничить возможности Трампа в принципе уменьшать помощь Украине.

Китай: посредник затаившийся

"Мирный план" Китая был обнародован еще в феврале 2023 года. Уже тогда существовали обоснованные подозрения, согласованные с Россией. Документ под названием "Позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса" (как в Пекине называют российскую агрессию против Украины), состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, но не содержит конкретных шагов.

Поэтому долгое время он пылился, вплоть до Саммита мира в Швейцарии. Перед самым событием, и после встречи Си с Путиным, о "мирном плане" вдруг вспомнили снова. Среди прочего, из-за действий Китая от участия в саммите мира отказались несколько важных для Украины государств Глобального Юга.

В начале июня министр иностранных дел Ван И заявлял, что 45 стран поддержали это предложение, причем более двух десятков либо присоединились, либо "серьезно рассматривают" его.

Но после саммита Китай снова поставил на паузу свою инициативу. Показательно, что китайский лидер Си Цзиньпин ни слова не сказал о "мирном плане" в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 3-4 июля. Это событие собрало большинство влиятельных стран Азии, поэтому площадка для заявлений должна быть соответствующей. Зато о мирных переговорах много и сбивчиво на саммите говорил преимущественно Путин.

Китайский лидер Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (фото: Getty Images)

"С моей точки зрения Китай не видит возможности их (свои мирные предложения - ред.) реализовать ни с точки зрения России, ни с точки зрения Украины. Поэтому он имеет их под рукой и держит. Когда ему нужны какие-то аргументы, он их вытаскивает и ждет удобного времени. Китай надеется, что возможно будет какой-то мирный процесс, когда его будут просить. И тогда он их вытянет снова", – говорит РБК-Украина магистр внешней политики, эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская.

По ее словам, Китай остается крупнейшим бенефициаром российской войны против Украины даже несмотря на то, что он понес некоторые экономические убытки.

"Вместо того, чтобы сбавить обороты, и, в частности, в отношениях с Евросоюзом, НАТО и США, Китай наоборот эти обороты увеличивает. В частности, это касается участия в военных учениях в Беларуси прямо под носом Европейского Союза", - говорит Наталья Бутырская.

Отметим, 8 июля на белорусском полигоне "Брестский", что в 2,8 км от границы с Польшей и 28 км от Украины, стартовали совместные учения военных Беларуси и Китая. военные обеих стран отрабатывали вопросы ночного десантирования, преодоления водных преград и ведения действий в населенном пункте.

“Мне кажется, что сейчас, во-первых, Китай не заинтересован никого останавливать, во- вторых, что преувеличены разговоры о том, что Китай может "приказать" Путину остановить войну. Для этого нужны комплексные длительные действия, но не один звонок”, - отмечает эксперт.

Венгрия: посредник нежелательный

С 1 июля началось председательство Венгрии в Евросоюзе. Эту формальную дату премьер-министр страны использовал для первого за многие годы визита в Украину. Хотя львиная доля переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским касалась двусторонних вопросов, Орбан поднял тему мирных переговоров, что явилось настоящим сюрпризом для Киева и союзников.

В первой половине июля с этой же целью Орбан посетил Москву и Пекин. А также встретился с Дональдом Трампом во время поездки на саммит НАТО. О результатах разговоров в Киеве и Москве и желании прислушаться к Орбану свидетельствует одна краткая оценка, которой поделился венгерский премьер в интервью немецкому изданию Bild.

"У него (Путина – ред.) есть четкое видение того, что происходит и как Россия победит. То же с Зеленским. У Зеленского есть ясное видение того, как Украина победит", - заявил Орбан.

А по итогам своих поездок венгерский премьер написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и другим лидерам ЕС. Текст опубликовало издание Financial Times. Орбан отметил, что "общее наблюдение" заключалось в том, "что в ближайшее время интенсивность военного конфликта радикально возрастет".

Согласно письму, до выборов от Трампа не следует ожидать мирных инициатив, но "вскоре после своей победы на выборах он не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве мирного посредника".

В то же время дипломатическая активность Орбана вызвала волну критики в Евросоюзе и даже планы бойкотировать встречи, им организованные.

Вместе с тем Президент Европейского совета Шарль Мишель 16 июля в ответ на письмо Орбана заявил, что принимает во внимание его мнения и предложения, однако напоминает Орбану, что позиция ЕС в отношении Украины согласована консенсусом и подтверждена в ходе состоявшегося в июне последнего саммита лидеров.

Другие посредники: только по отдельным вопросам

Среди других посредников, один из ключевых – Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган прилагает усилия к этому с самого начала полномасштабного вторжения. Стоит напомнить, что именно в Стамбуле в марте 2022 г. состоялись российско-украинские переговоры. Впрочем, они ничем не завершились. Также Эрдоган сыграл важную роль в ходе заключения зернового соглашения об экспорте украинского зерна.

Турция и сейчас настроена присоединиться к посредничеству. В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества 3 июля Эрдоган встречался с Путиным, где заявил, что Турция может заложить основу для консенсуса по прекращению войны между Россией и Украиной, сначала путем прекращения огня, а затем мира. Там же турецкий лидер встречался с китайским визави. Впрочем уже после саммита спикер российского диктатора Дмитрий Песков в ответ на вопрос возможно ли посредничество Турции, ответил: "Нет, невозможно".

О своем желании стать посредником не раз заявляла Саудовская Аравия. Это ближневосточное королевство контактирует с Россией из-за постоянных консультаций по ценам на нефть в формате ОПЕК+. Другая точка, где пересекаются их интересы – опосредованное участие обеих стран в конфликтах по всему Ближнему Востоку, часто по разные стороны баррикад. Саудовская Аравия несколько раз подключалась как посредник к обменам пленных. Также в саудовской Джидде состоялась подготовительная встреча к саммиту мира, но на самой встрече в Швейцарии СА так и не подписала итоговое коммюнике. Как и раньше, Саудовская Аравия может являться посредником в контактах Украины со странами исламского мира.

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск (фото: Getty Images)

Еще одна сторона, которую привлекают к посредничеству – Ватикан. Несмотря на резонансные заявления Папы Римского Франциска, время от времени возмущающие соцсети. Как заявил 7 июля глава папской дипломатии архиепископ Пол Ричард Галлагер, задача Ватикана - "быть знаком надежды", характеризующаяся "положительным нейтралитетом". А секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин во время Саммита мира заявил, что Ватикан и дальше готов помогать как посредник по тем делам, "которые являются приемлемыми для всех сторон и приносят пользу пострадавшим". В частности, речь идет о содействии возвращению депортированных в Россию детей и освобождению пленных, особенно тяжело раненых военных и гражданских.

Что о посредниках думают украинские власти

В многочисленных заявлениях украинские топ-чиновники регулярно подчеркивают, что Киев готов сотрудничать со всеми посредниками на основе принципов, установленных в Формуле мира, устава ООН и условии возвращения к границам 1991 года.

"Что касается плана завершения войны кандидата на пост президента США Дональда Трампа, то общие вещи мне понятны. Если Дональд Трамп станет президентом, то мы будем работать. Я этого не боюсь", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 15 июля.

Комментируя поездки Орбана, Зеленский отметил, что не знал о его планах посетить Москву и не поддерживает их, "но это же его решение".

В то же время, до ноября планируется провести ряд тематических встреч по всем пунктам формулы мира, чтобы перед выборами в США иметь полностью готовый план. Замысел состоит в том, чтобы четкими рамками ограничить возможное пространство для уступок, если Украину к ним будут пытаться склонять. Но по-прежнему главные аргументы и пространство для переговоров украинским дипломатам дают ВСУ – как на встречах по формуле мира, так в разговорах с посредниками, реальными и пытающимися казаться такими.

При подготовке материала использовались публичные комментарии украинских и мировых политиков, материалы Reuters, Financial Times и комментарии эксперта по Восточной Азии Натальи Бутырской.