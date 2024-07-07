Орбан спровоцировал еще один дипломатический скандал. Теперь по Кипру

В частности, он обратил внимание на то, что Орбан участвовал в неформальном саммите Организации тюркских государств в Шуше (Азербайджан), который прошел 5-6 июля. Но подчеркнул, что исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии с этой организацией.

"Венгрия не получила никакого мандата от Совета ЕС на развитие отношений с Организацией тюркских государств", - отметил Боррель.

При этом Боррель заявил, что Брюссель отвергает попытки Организации тюркских государств легитимизировать сепаратистское образование турок-киприотов - "Турецкую Республику Северного Кипра" - в качестве наблюдателя.

"Это решение, ожидающее ратификации членами Организации, вызывает сожаление и противоречит тому факту, что некоторые члены Организации выразили решительную поддержку принципу территориальной целостности и Уставу ООН. ЕС неоднократно давал понять, в том числе на самом высоком политическом уровне, что ЕС признает только Республику Кипр субъектом международного права в соответствии с соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН", - добавил ООН.

Что такое "Турецкая Республика Северного Кипра"

Это образование на севере Кипра, которое находится в международно признанных границах Республики Кипр. Сепаратистов признала только Турция, которые сильно зависят от ее экономической, политической и военной поддержки.

Турция размещает на севере острова контингент своих войск. Республика Кипр и ООН считают его оккупационной силой.

Напомним, Виктор Орбан на этой неделе неоднократно подвергался критике. В том числе за визит в Москву и встречу с Владимиром Путиным. По его словам, он якобы пытается найти решение в российско-украинской войне. Но США, Евросоюз и Украина полагают, что такие переговоры за спиной не приблизят мир.

Аналитики Института изучения войны полагают, что Орбан пытается переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры.