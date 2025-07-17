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Орбан раздул скандал вокруг поджога церкви на Закарпатье: что говорят в полиции

Четверг 17 июля 2025 18:42
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Орбан раздул скандал вокруг поджога церкви на Закарпатье: что говорят в полиции Фото: на Закарпатье неизвестный поджег церковь (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Иван Носальский

В Закарпатской области неизвестные оставили скандальную надпись на стене церкви и подожгли ее. Это вызвало резкую реакцию премьера Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу венгерского правительства в Facebook и пресс-службу полиции Закарпатья.

Что написал Орбан

Премьер Венгрии заявил, что неизвестные подожгли церковь на Закарпатье. На ее стене заметили надпись "мадьяр на ножи".

"Принудительная мобилизация, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, запугивание. Все это происходит с нашими, с венграми, на Закарпатье", - добавил Орбан.

Реакция полиции

В полиции рассказали, что инцидент произошел 16 июля около 22:00 в селе Паладь-Комаровцы.

На территорию церкви проник неизвестный и поджег входную дверь. Затем на фасаде здания он черной краской оставил "надпись провокационного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды".

По состоянию на сейчас полицейские вместе с сотрудниками СБУ устанавливают причастных к инциденту.

Скандал с Венгрией

Напомним, 10 июля венгерские власти заявили, что на Закарпатье сотрудники ТЦК якобы до смерти избили гражданина Венгрии.

В свою очередь Сухопутные войска подчеркнули, что такая информация является неправдивой. Мужчина умер из-за тромбоэмболии легочной артерии.

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Венгрия Закарпатье Виктор Орбан Пожар
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