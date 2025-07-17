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Орбан роздмухав скандал навколо підпалу церкви на Закарпатті: що кажуть у поліції

Четвер 17 липня 2025 18:42
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Орбан роздмухав скандал навколо підпалу церкви на Закарпатті: що кажуть у поліції Фото: на Закарпатті невідомий підпалив церкву (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Іван Носальський

У Закарпатській області невідомі залишили скандальний напис на стіні церкви і підпалили її. Це викликало різку реакцію прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу угорського уряду у Facebook і пресслужбу поліції Закарпаття.

Що написав Орбан

Прем'єр Угорщини заявив, що невідомі підпалили церкву на Закарпатті. На її стіні помітили напис "мадярів на ножі".

"Примусова мобілізація, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Усе це відбувається з нашими, з угорцями, на Закарпатті", - додав Орбан.

Реакція поліції

У поліції розповіли, що інцидент стався 16 липня близько 22:00 у селі Паладь-Комарівці.

На територію церкви проник невідомий і підпалив вхідні двері. Потім на фасаді будівлі він чорною фарбою залишив "напис провокаційного характеру, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі".

Станом на зараз поліцейські разом зі співробітниками СБУ встановлюють причетних до інциденту.

Скандал з Угорщиною

Нагадаємо, 10 липня угорська влада заявила, що на Закарпатті співробітники ТЦК нібито до смерті побили громадянина Угорщини.

Зі свого боку Сухопутні війська наголосили, що така інформація є неправдивою. Чоловік помер через тромбоемболію легеневої артерії.

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