Під час закритої зустрічі у Кетче, яку організувала партія Орбана, взяли участь особисто прем'єр країни, члени уряду, парламентарі, митці інтелектуали та бізнесмени з кола "Фідес". Довгий час зустріч проходила у форматі повної секретності.

Попри те, що на ній були присутні представники проурядових ЗМІ, подробиці зустрічі досі були невідомі.

Під час свого виступу Орбан заявив про те, що війна в Україні може тривати нібито до 2030 року, а країна втратить третину або ж половину своїх територій. Також він вважає, що конфлікт міг бути локальним, однак Захід перетворив його у глобальний, а Європа санкціями "стріляє собі в ногу".

За "прогнозами" Орбана близько 40% європейської промисловості може зупинитися взимку через енергетичну кризу, а наступної весни європейські лідери обговорюватимуть продовження санкцій проти Росії ще на пів року, у зв'язку з чим прем'єр планує виступити проти цієї ідеї.

Прем'єр відзначив, що сьогодні він єдиний голова уряду в ЄС, який виступає проти продовження санкцій, однак сподівається, що це зміниться після формування нового уряду в Італії цього вересня.

Також проросійський прем'єр допускає, що ЄС може розвалитися до 2030 року, а вже до 2040 року іммігранти-мусульмани становитимуть більшість у містах Франції, або ж в інших містах й столицях.

Орбана сподівається, що незабаром у Словаччині та Чехії сформуються нові уряди, які будуть не проти укладання альянсу з "Фідес".

Переходячи до власного політичного табору, прем'єр заявив про нібито виховання нового покоління "Фідес", яке здатне буде керувати Угорщиною навіть до 2060 року.