Орбан пожаловался на Зеленского: хочет "дружественное к Украине" правительство в Венгрии

Во время выступления в парламенте Орбан отметил, что Украина, мол, достигла договоренности с Брюсселем относительно ускоренного вступления в ЕС и теперь ожидает, что Венгрия ратифицирует это решение.

"Зеленский хочет, чтобы в Венгрии было правительство, дружественное Украине. Агенты Брюсселя - это также друзья Зеленского", - сказал он.

В то же время премьер-министр четко дал понять, что эти ожидания Украины никогда не будут выполнены.

"Никогда не будет ситуации, когда Киев или Брюссель будут диктовать, как венгры должны реализовывать свое суверенное право", - подчеркнул Орбан.

Напоследок политик вновь заявил, что вступление Украины в ЕС приведет к банкротству Венгрии, и поэтому не может быть поддержано. Он призвал граждан страны выразить свою позицию относительно вступления Украины на так называемых "национальных консультациях".