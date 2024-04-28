Орбан объяснил, почему был против помощи Украине от ЕС

Во время интервью общественной радиостанции Kossuth Rádió глава венгерского правительства заявил, что из-за выделения ЕС финпомощи Украине страдает европейский средний класс.

А также он считает, что из-за этого ухудшается ситуация с экономической конкурентоспособностью Европы, есть нехватка денег для "зеленых инвестиций" и тормозится процесс расширения на Балканах.

Он добавил, что блокирует передачу денежной помощи для Украины, в частности, из-за того, что Брюссель должен выделять финпомощь Венгрии.

"Я постоянно работаю над тем, чтобы избежать ситуации, когда деньги, которые должны Венгрии, закончатся в Украине", - сказал Орбан.

Также венгерский премьер выразил мнение, что НАТО приближается к присоединению к российско-украинской войне.

"Сейчас мы подошли к тому, что Европа серьезно рассматривает возможность отправки войск в Украину, что открыло новую главу в войне... Большой вопрос сейчас состоит в том, сможем ли мы остаться в стороне от этой вещи", - озвучил Орбан свои соображения.

Кроме того, во время интервью он подверг критике свободу слова в Европе, заявив, что она находится "в плачевном состоянии.

Позиция Венгрии о помощи Украине

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан отказывается оказывать Украине военную помощь после начала полномасштабного вторжения РФ. Также он продолжает партнерские отношения с Москвой, несмотря на ее агрессию.

Добавим, Будапешт неоднократно применял возможность вето, когда в ЕС рассматривали вопросы помощи Украине. В частности, в декабре прошлого года Орбан заблокировал инициативу, предусматривавшую 50 млрд евро для Украины.

К слову, в середине декабря 2023 года Еврокомиссия официально разблокировала более 10 млрд евро для Венгрии

Также напомним, что в начале 2024 года Евросоюз все же принял решение о предоставлении Украине масштабной финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

Также РБК-Украина писало, что 21 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Стороны обсудили шаги по улучшению отношений между странами.