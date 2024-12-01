Орбан после звонков Трампа может начать "миссию 2.0" по Украине, - "Радио Свобода"

По данным издания, после выборов 5 ноября Трамп и Орбан провели несколько телефонных разговоров. Орбан оказался в исключительной ситуации, поскольку такого еще не было, чтобы избранный президент США часто звонил премьеру Венгрии (кто бы ни занимал эти должности).

Причем протокольных характер носил только первый звонок. Остальные, последний из которых на прошлой неделе, были посвящены конкретным вопросам.

Что интересует Трампа

В первую очередь, что думает Орбан по поводу возможности быстрого завершения войны в Украине. По словам источника, Трампа интересовала оценка возможностей России продолжать боевые действия и устойчивости режима Владимира Путина.

По мнению Орбана, исходя из разницы в ресурсах, сначала нужно добиться немедленного прекращения огня. И только после этого начинать переговоры о долгосрочном мире. Эти идеи довольно близки к обещаниям Трампа "завершить войну за 24 часа".

"Мирная миссия" 2.0

В ситуации, когда есть угроза победы антиукраинских сил на выборах в Румынии (а в будущем и в Чехии), вероятно, проще оказать давление на президента Владимира Зеленского, тем более, что дела на фронте идут не очень хорошо, пишет издание.

Как считает источник в правительстве, в этой ситуации в декабре может начаться "миротворческая миссия" Орбана 2.0. О деталях пока неизвестно. Но скорее всего в ходе турне он снова встретится с Зеленским, Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Что касается сроков, то вероятно миссию могут приурочить к саммиту ЕС в Брюсселе 19 декабря.