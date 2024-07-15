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Орбан передал лидерам ЕС свой "мирный план" по войне РФ против Украины с целями и сроками

Понедельник 15 июля 2024 12:54
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Орбан передал лидерам ЕС свой "мирный план" по войне РФ против Украины с целями и сроками Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан передал лидерам ЕС свой "мирный план" по войне России против Украины с целями и сроками.

Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet.

"Есть две воюющие стороны, Украина и Россия, и три или четыре крупные, или средние державы, которые могут сыграть решающую роль в качестве посредников. Это Соединенные Штаты, Европа, Китай, а также, например, Турция, которая помогла достичь пока лишь частичного соглашения по черноморским зерновым коридорам", заявил он.

Орбан подчеркнул, что эти страны являются первыми и ключевыми, если речь идет о реальном миростроительстве.

"Мы побывали везде с целью выяснить, насколько велики и каковы шансы на мир. Сначала миротворческая миссия побывала в двух охваченных войной странах. Из этих поездок стало ясно, что Украина и Россия очень решительно настроены на борьбу, и без участия внешних посредников мы, к сожалению, увидим очень жестокие разрушения в ближайшие месяцы", - отметил он.

Представитель премьера Венгрии добавил, что Китай и Турция привержены миру, поэтому они могут быть потенциальными посредниками.

"Дональд Трамп также привержен миру, так что если он снова станет президентом США, то вскоре сам будет заключать мир. Но европейцы и нынешняя администрация США выступают за продолжение войны", - заявил он.

По его словам, Орбан обратился к лидерам Европейского совета с письмом о ходе переговоров, опыте первой фазы миротворческой миссии и венгерских предложениях.

"Если Европа хочет мира, хочет иметь решающий голос в урегулировании войны и прекращении кровопролития, она должна сейчас выработать и осуществить изменение направления", - отметил он.

По его словам, фактически план Орбана по урегулированию войны России против Украины.

"Да, это фактически план Орбана, который сейчас лежит на столе у каждого премьер-министра ЕС. Реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующими сроками - таков наш подход", - заявил он.

"Мирный" тур Орбана

2 июля Виктор Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи венгреский премьер призвал Зеленского прекратить огонь и согласиться на "мирные переговоры".

5 июля Орбан отправился в Москву, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Содержание этих переговоров не разглашается.

После Москвы Орбан направился в Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. После он рассказал, что Россия и Китай поддерживают начало переговоров о прекращении войны в Украине и надеются на их начало до конца этого года.

В свою очередь Европейский Союз раскритиковал действия Орбана, поскольку они не были согласованы с другими членами ЕС, и Орбан не имеет полномочий вести переговоры от имени всего блока.

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