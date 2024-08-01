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Венгрия заверила ЕС, что "миротворческая миссия" Орбана по Украине завершена, - El Pais

Четверг 01 августа 2024 14:51
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Венгрия заверила ЕС, что "миротворческая миссия" Орбана по Украине завершена, - El Pais Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Венгрия прекратила свою "миротворческую миссию" по Украине. Об этом венгерский министр по европейским делам Янош Бока написал в ноте, отправленной странам Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Однако некоторые дипломаты сомневаются в правдивости этого заявления и считают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может снова начать эту миссию, когда ему будет выгодно.

Этот эпизод усилил напряженность между Будапештом и ЕС из-за близости Орбана к России, блокирования помощи Украине и его визитов к российскому диктатору Владимиру Путину, главе КНР Си Цзиньпину и Дональду Трампу, который критически относится к помощи Украине.

Эти встречи, совпавшие с началом шестимесячного председательства Венгрии в Совете ЕС, разозлили ЕС и многие столицы. ЕС и Европарламент потребовали от Будапешта объяснений и бойкотируют встречи, организованные Венгрией.

Председательство Венгрии в ЕС

С 1 июля по 31 декабря 2024 года Венгрия председательствует в Совете Европейского Союза, что привлекло внимание из-за политических шагов премьер-министра Виктора Орбана.

В начале июля Орбан посетил Киев, где предложил Украине прекратить огонь перед началом мирных переговоров с Россией. Затем он провел переговоры с Путиным и встретился с Си Цзиньпином в Китае.

Послы стран ЕС раскритиковали Орбана за его "мирную миссию". Депутаты Европарламента призвали лишить Венгрию права вето из-за таких действий.

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