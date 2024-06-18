Рютте предложил сделку Орбану по Украине ради поста генсека НАТО, - FT

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал предоставить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возможность отказаться от участия в деятельности НАТО по поддержке Украины, если его назначат генеральным секретарем военного альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, накануне Рютте и Орбан провели встречу в кулуарах ужина лидеров ЕС в Брюсселе. Премьер-министр Нидерландов пообещал, что при нем Венгрия будет иметь право отказаться от участия в деятельности НАТО в поддержку Украины и за пределами территории членов альянса, сообщили два человека, осведомленные о ходе обсуждения.

Представитель Рютте заявил, что вечером в понедельник у них с Орбаном состоялся "хороший разговор", и в первую очередь обсуждались итоги встречи, состоявшейся на прошлой неделе между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и венгерским премьер-министром.

"Премьер-министр Рютте подтвердит премьер-министру Орбану в письменном виде то, что они обсудили. Это был хороший и открытый разговор, и оба договорились сосредоточиться на будущем", - заявил пресс-секретарь.