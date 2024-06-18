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Рютте предложил сделку Орбану по Украине ради поста генсека НАТО, - FT

Вторник 18 июня 2024 09:41
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Рютте предложил сделку Орбану по Украине ради поста генсека НАТО, - FT Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал предоставить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возможность отказаться от участия в деятельности НАТО по поддержке Украины, если его назначат генеральным секретарем военного альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, накануне Рютте и Орбан провели встречу в кулуарах ужина лидеров ЕС в Брюсселе. Премьер-министр Нидерландов пообещал, что при нем Венгрия будет иметь право отказаться от участия в деятельности НАТО в поддержку Украины и за пределами территории членов альянса, сообщили два человека, осведомленные о ходе обсуждения.

Представитель Рютте заявил, что вечером в понедельник у них с Орбаном состоялся "хороший разговор", и в первую очередь обсуждались итоги встречи, состоявшейся на прошлой неделе между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и венгерским премьер-министром.

"Премьер-министр Рютте подтвердит премьер-министру Орбану в письменном виде то, что они обсудили. Это был хороший и открытый разговор, и оба договорились сосредоточиться на будущем", - заявил пресс-секретарь.

Предыстория

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост 1 октября 2024 года. До этого времени в Альянсе должны определиться, кто его заменит.

На данный момент главным претендентом на должность генсека НАТО является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Ранее стало известно, что 28 из 32 стран НАТО поддерживают его кандидатуру. Однако для того, чтобы Рютте стал генсеком, необходим консенсус.

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