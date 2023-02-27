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В Еврокомиссии призывают критиковать Венгрию за ее отношения к РФ: корректность излишняя

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Брюссель, Понедельник 27 февраля 2023 11:11
В Еврокомиссии призывают критиковать Венгрию за ее отношения к РФ: корректность излишняя Фото: вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейские политики должны больше критиковать Венгрию. В частности, из-за отношения Будапешта к России и войне в Украине.

Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Она считает, что европейские лидеры слишком корректны к Венгрии.

"Мы наблюдаем чрезмерно скользкую корректность со стороны европейских политиков", - сказала Юрова.

Вице-президент Еврокомиссии считает, что Будапешт нужно критиковать чаще, особенно из-за ее позиции по войне в Украине, которую развязала Россия. Она добавила, что Европейский союз продолжит судебный процесс против Венгрии из-за нарушения верховенства права.

Отметим, что между Юровой и премьером Венгрии Виктором Орбаном не дружеские отношения после того, как Будапешт в 2020 году призвал ее уйти в отставку. Вице-президент Европейской комиссии обвинила Орбана в том, что он создает "больную демократию" в Венгрии.

Напомним, Венгрия одна из стран, постоянно блокирующих санкции ЕС против России. В частности, Будапешт блокировал санкции против российских олигархов в рамках 10-го пакета.

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