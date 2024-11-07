Орбан переговорил с Трампом после выборов в США, заявил о "больших планах на будущее"

Лишь недавно глава венгерского правительства утверждал, что Европе придется якобы пересмотреть свою поддержку Украины , если Трамп станет президентом США. Как писало Reters, Орбан выступает против предоставления Киеву военной помощи и дал понять, что новоизбранный президент США якобы разделяет его взгляды и будет вести переговоры о мирном урегулировании войны.

"Звонок из Мар-а-Лаго. Только что имел первый телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее !", - написал Орбан.

Выборы в США

5 ноября состоялись президентские выборы в США. Главными кандидатами на пост президента были Камала Харрис, представлявшая Демократическую партию, и Дональд Трамп, который баллотировался от Республиканской партии.

Одновременно с выборами, западные политики обнародовали открытое письмо к европейским странам, в котором призвали их быть готовыми к возможным изменениям во внешней политике США в случае смены власти. Они выразили обеспокоенность тем, как результат выборов может сказаться на международных отношениях и геополитической ситуации.

Политолог Олег Саакян также обратил внимание на вероятность внутреннего политического кризиса, который может вспыхнуть в США после завершения избирательного процесса.

6 ноября, во время выступления перед своими сторонниками, Трамп объявил себя победителем выборов и новым президентом Соединенных Штатов.

Более подробную информацию о результатах голосования можно прочитать в материале РБК-Украина.