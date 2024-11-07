Орбан переговорил с Трампом после выборов в США, заявил о "больших планах на будущее"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонные переговоры с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом. Утверждает о "больших планах на будущее".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы венгерского правительства.
"Звонок из Мар-а-Лаго. Только что имел первый телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее!", - написал Орбан.
Лишь недавно глава венгерского правительства утверждал, что Европе придется якобы пересмотреть свою поддержку Украины, если Трамп станет президентом США. Как писало Reters, Орбан выступает против предоставления Киеву военной помощи и дал понять, что новоизбранный президент США якобы разделяет его взгляды и будет вести переговоры о мирном урегулировании войны.
5 ноября состоялись президентские выборы в США. Главными кандидатами на пост президента были Камала Харрис, представлявшая Демократическую партию, и Дональд Трамп, который баллотировался от Республиканской партии.
Одновременно с выборами, западные политики обнародовали открытое письмо к европейским странам, в котором призвали их быть готовыми к возможным изменениям во внешней политике США в случае смены власти. Они выразили обеспокоенность тем, как результат выборов может сказаться на международных отношениях и геополитической ситуации.
Политолог Олег Саакян также обратил внимание на вероятность внутреннего политического кризиса, который может вспыхнуть в США после завершения избирательного процесса.
6 ноября, во время выступления перед своими сторонниками, Трамп объявил себя победителем выборов и новым президентом Соединенных Штатов.
Более подробную информацию о результатах голосования можно прочитать в материале РБК-Украина.
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