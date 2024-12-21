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Орбан неожиданно выступил против идеи Трампа по НАТО

Суббота 21 декабря 2024 16:09
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Орбан неожиданно выступил против идеи Трампа по НАТО Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против увеличения расходов на оборону более 2% ВВП. Он считает, что это больно ударит по венгерской экономике.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Орбан заявил на пресс-конференции в субботу, 21 декабря.

По его словам, власти Венгрии обеспокоены возможностью увеличения расходов на оборону в размере более 2% ВВП. Орбан заявил, что такое решение станет болезненным ударом по экономике.

По его словам, Будапешт предпочел бы видеть "международные условия, которые бы позволили снизить (расходы на оборону - ред.), но мир движется в другом направлении".

Почему заявление Орбана - неожиданное

Стоит напомнить, что политические отношения между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и бывшим президентом США Дональдом Трампом характеризуются общими взглядами на ряд ключевых вопросов. В частности, Орбан поддерживает заявления Трампа относительно войны РФ против Украины.

Более того, недавно Орбан и Трамп провели встречу в его резиденции Мар-а-Лаго, штат Флорида. Тогда о встрече рассказал Орбан, а сам Трамп ее не прокомментировал.

Также венгерский премьер многочисленное количество раз выражал прямую или косвенную поддержку российскому режиму.

В то же время, по мнению аналитиков Reuters, победа Трампа может усилить экономические риски для Венгрии.

При этом ряд СМИ писали, что Трамп потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, но планирует продолжать оказывать военную помощь Украине.

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НАТО Дональд Трамп Виктор Орбан
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