Орбан хоче заборонити в'їзд іммігрантів в Угорщину через "біологічну загрозу"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір заборонити в'їзд іммігрантів на територію країни. Орбан вважає, що вони представляють для Угорщини "біологічну загрозу".

Про це повідомляє ABC Internacional.

За словами угорського прем'єра, загрозу в першу чергу несуть нелегальні мігранти.

"Все нелегальні іммігранти, які хочуть в'їхати в країну без контролю, не тільки порушують угорські закони, а й представляють біологічну загрозу. Пов'язуючи імміграцію і зараження, ми створюємо образ, ніби всі іммігранти - це біологічна бомба, яка може заразити нас. Це не так, тільки деякі, але ми не знаємо, які саме", - заявив прем'єр.

Він уточнив, що, оскільки неможливо точно встановити, хто з прибуваючих у країну інфікований, необхідно "розглядати всіх іммігрантів як потенційних забруднювачів".

"Це може бути несправедливою позицією, але з точки зору угорців, які можуть стати жертвами інфекції, ми також повинні думати про самооборону", - додав Орбан.

Нагадаємо, 15 липня Угорщина ввела обов'язкову перевірку на кордонах своїх громадян, які повертаються з країн "жовтої" та "червоної" зон.

Оскільки уряд Угорщини вніс Україну в "червону зону", в'їхати в країну можуть тільки за певними правилами деякі категорії українців.