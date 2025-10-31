Орбан хочет объяснить Трампу, почему Венгрия должна и в дальнейшем покупать нефть и газ из РФ

По его словам, поскольку в Венгрии нет моря, а следовательно, страна зависит от сухопутных маршрутов, по которым энергоносители может поступать в страну.

"Это сухопутные трубопроводы, и если мы не приспособимся к этой ситуации, мы не будем иметь энергии. Нам нужно дать американцам понять это, если мы хотим получить какое-то освобождение от американских санкций на импорт энергоносителей, которые касаются России", - заявил Орбан.

Он также отметил, что каждое государство имеет право защищать себя на национальном уровне от такого режима санкций.

По его мнению, необходимо донести это до американцев, если Венгрия хочет получить какое-то освобождение от американских санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Кроме того, по его словам, без российских энергоносителей цены на венгерские энергоносители якобы стремительно вырастут, и Будапешт пытается найти оптимальный выход из ситуации.

По данным аналитиков, правительство Орбана пытается представить отделение от российских энергоносителей как невероятно дорогой и опасный шаг для страны.