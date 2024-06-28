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Орбан хочет убедить Трампа приехать на саммит ЕС в ноябре, - СМИ

Будапешт, Пятница 28 июня 2024 20:51
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Орбан хочет убедить Трампа приехать на саммит ЕС в ноябре, - СМИ Фото: бывший президент США Дональд Трамп и премьер Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет, чтобы бывший президент США Дональд Трамп принял участие в неформальном саммите Евросоюза, который состоится в Будапеште 7-8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VSquare.

Издание со ссылкой на многочисленные источники в правительстве Венгрии пишет, что Орбан ожидает участие Трампа и в саммите Европейского политического сообщества, который также пройдет 7-8 ноября.

Неназванный дипломат одной из стран ЕС рассказал журналистам, что Орбан мог передать Трампу приглашение во время их встречи во Флориде в марте.

VSquare предполагает, что физическое присутствие Трампа на саммите практически невозможно по двум причинам: он не любит дальние поездки и 5 ноября в США пройдут президентские выборы, в которых он принимает участие. Более вероятно, что бывший президент США отправит короткое видеосообщение или выступит онлайн.

При этом 7-8 ноября, вероятнее всего, уже будут известны результаты президентских выборов в США, поэтому Трамп будет либо проигравшим кандидатом, либо избранным президентом.

Но действующий президент США Джо Байден в любом случае будет занимать этот пост по меньшей мере до января 2025 года. Поэтому даже виртуальное участие Трампа в саммите ЕС стало "бы беспрецедентным и крайне разрушительным, бросило бы вызов устоявшимся дипломатическим нормам", уточняет издание. Также это создало бы напряженность как внутри ЕС, так и в администрации Байдена.

Встреча Орбана и Трампа

Напомним, в начале марта премьер Венгрии Виктор Орбан посетил США для встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Глава венгерского правительства призвал своего собеседника "вернуться на пост президента и принести мир".

При этом по итогам встречи Орбан отмечал, что Трамп в случае победы на выборах не планирует продолжать помощь Украине в войне с Россией.

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