RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Орбан хочет "осушить болото" в Брюсселе и распустить Европарламент, - Associated Press

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (facebook.com/ orbanviktor1)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что состав Европейского парламента следует распустить, так как пришло время "осушить болото" в Евросоюзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам главы венгерского правительства, недавний коррупционный скандал с участием нескольких членов Европарламента поставил под сомнение доверие к этому учреждению, и он поддерживает упразднение этого органа в его нынешнем виде.

"Венгры хотели бы, чтобы Европарламент был распущен в его нынешнем виде", - заявил Орбан на ежегодной международной пресс-конференции в Будапеште.

В ходе выступления он раскритиковал Европейский парламент за недавние разоблачения коррупционного скандала с оплатой услуг деньгами, в котором якобы замешан Катар, и позаимствовал фразу бывшего президента США Дональда Трампа, заявив, что пришло время "осушить болото" в Брюсселе.

Стоит отметить, что нынешняя пресс-конференция состоялась после того, как Евросоюз заморозил финансирование Венгрии на сумму более 12 миллиардов евро из-за опасений, что правительство Орбана применяет жесткие меры в отношении независимости судебной системы, надзора за официальной коррупцией и ущемления прав меньшинств.

Напряженность в отношениях между Будапештом и Брюсселем усугубляется лоббированием венгерским правительством смягчения санкций против РФ, введенных за ее войну против Украины.

Орбан, которого считают одним из ближайших союзников российского диктатора Владимира Путина в ЕС, утверждает, что санкции оказались неэффективными, и что они нанесли больший ущерб европейской экономике, чем РФ.

"Если бы это зависело от нас, не было бы санкционной политики... Не в наших интересах навсегда разделить европейскую и российскую экономики на две части, поэтому мы пытаемся спасти то, что можно спасти от нашего экономического сотрудничества с россиянами", - заявил премьер Венгрии.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро. Впрочем, депутаты Европарламента согласовали измененный регламент, который позволил предоставить Украине этот пакет финансовой поддержки, несмотря на то, что Будапешт налагал на предложение вето.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияВиктор Орбан