Орбан блокирует продление санкций ЕС против РФ до инаугурации Трампа, - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Европейского Союза о намерении дождаться инаугурации нового президента США Дональда Трампа, прежде чем решить, продлевать ли санкции со стороны блока против РФ. Ограничения требуют обновления единогласным решением ЕС каждые шесть месяцев.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Об угрозе со стороны венгерского премьера сорвать пролонгацию санкций Евросоюза в отношении России из-за широкомасштабной военной агрессии против Украины западному изданию рассказали "источники, знакомые с этим вопросом".

Глава правительства Венгрии заявил ЕС, что пока он не готов поддержать продление ограничений.

В целом Евросоюз уже ввел 15 пакетов санкций против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину. Следующее продление санкционных ограничений должно состояться до конца января, то есть через 11 дней после инаугурации Трампа в Штатах.

Пролонгация санкций требует единодушной поддержки 27 государств-членов ЕС, что может позволить Орбану наложить на это вето.

В конце однодневного саммита ЕС в четверг венгерский премьер объявил о том, что не готов продвигаться дальше в вопросе продления ограничений, рассказали Bloomberg источники на условиях анонимности.

Также отмечается, что в Евросоюзе уже обеспокоены тем, что Трамп, который допустил возможность сократить или прекратить поддержку Украины со стороны США, может заключить сделку с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Возражения Орбана вызвали ключевое беспокойство европейских лидеров: что венгерский лидер может сотрудничать с Трампом, чтобы разрушить единство блока по финансовой и военной поддержке Украины", - пишет Bloomberg.

В последние недели действующая администрация президента США Джо Байдена и ЕС работали над усилением давления на экономику РФ, которая переживает трудности на фоне роста санкционного режима.

Попытки Орбана блокировать антироссийские санкции и помощь Украине, и "мирные инициативы"

Отметим, Евросоюз часто сталкивался с препятствиями со стороны Орбана, который блокировал ряд шагов, направленных на введение санкций России или помощь Украине.

На заключительной пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе Орбан призвал "европейцев набраться стратегического терпения" в контексте смены президента США, и заявил, что "мы не должны делать ничего, что противоречило бы этим будущим трансатлантическим отношениям".

Также напомним, недавно Орбан снова активизировал свои "мирные инициативы" относительно войны РФ против Украины. Речь идет о его предложениях по так называемому "Рождественскому перемирию". Венгерский премьер заявил, что инициатива была предложена как украинской, так и российской сторонам, и о том, что Киев, мол, от идеи отказался.

В МИД Украины в свою очередь призвали венгерскую сторону прекратить манипуляции на тему "рождественского перемирия". Добавим также, на заявление главы правительства Венгрии уже реагировал президент Владимир Зеленский, который отметил, что Орбан не может выступать в качестве посредника в мирных переговорах.