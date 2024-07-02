Орбан рассказал, зачем приехал в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его визит в Киев связан с председательством Будапешта в Европейском Союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Цель венгерского председательства - внести свой вклад в решение проблем, стоящих перед Европейским Союзом. Поэтому моя первая поездка была в Киев", - заявил он.

Визит Орбана

Сегодня премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев впервые с начала полномасштабного российского вторжения. В общей сложности он не посещал украинскую столицу более 10 лет.

Ожидается, что Орбан проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудят "возможность установления мира", а также текущие вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений.

Сам премьер-министр Венгрии, известный своими пророссийскими взглядами, пообещал в интервью накануне визита "первый шаг" к установлению мира в Украине.

Подробнее об отношении Орбана к Украине и его визите в Киев - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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