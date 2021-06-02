RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Опубліковано записи розмов під час оборони Луганського прикордонного загону в 2014 році

Автор: Анастасія Рокитна

Українські прикордонники оприлюднили записи телефонних розмов під час оборони Луганського прикордонного загону у 2014 році. Перші постріли в бік управління загону пролунали в 4:00 ранку 2 червня 2014 року.

Відповідні записи опублікувала Державна прикордонна служба України.

Як повідомили в ДПСУ, 170 прикордонників фактично потрапили в облогу, а майже три сотні терористів атакували загін. Вони вели прицільний вогонь з дворів, дахів і навіть квартир багатоповерхівок кварталу "Мирний".

Внаслідок атаки восьмеро охоронців кордону отримали поранення. Під час короткотривалого припинення вогню важкопоранених вдалося вивезти.

При цьому, судячи із записів, у певний момент до воріт загону прийшли батьки прикордонників з проханням здатись - шестеро деморалізованих контрактників залишили свої позиції. Щоб підняти бойовий дух, командування вмикало для бійців гімн України.

Станом на 3 червня прикордонники продовжували триматися в облозі, на 15:00 спостерігалося тимчасове перемир'я. 4 червня прес-служба Прикордонної служби України повідомила про вихід прикордонників Луганського загону з місця постійної дислокації.

Нагадаємо, бойовики починають стягувати танки в Донецькій області.

Зазначимо, секретар РНБО пояснив, коли закінчиться війна на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України оборонакордонпограничникивойнаДонбас