Опубліковані стенограми показань двох свідків у справі про імпічмент Трампа

Комітети Палати представників США, які вели розслідування у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, оприлюднили стенограми свідчень колишнього посла США в Україні Марі Йованович і колишнього старшого радника держсекретаря Майкла Маккінлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Комітету з питань розвідки Палати представників.

Раніше в ЗМІ публікувалися тільки вступні промови тих, хто свідчив перед Конгресом, а їхні відповіді на питання залишалися в тіні.

Так колишній посол США в Україні Марі Йованович розповіла, що дізналася про спробу особистого адвоката президента Руді Джуліані дискредитувати її в кінці 2018 року від неназваних "українських чиновників". Вона згадала лише одне ім'я - главу МВС Арсена Авакова, який говорив їй про свою стурбованість можливим залученням України в політику Сполучених Штатів.

Йованович також повідомила про спробу Джуліані обійти заборону на видачу візи США колишньому гепрокурору України Віктору Шокіну, а посол США в ЄС Гордон Сондланд, до якого дипломатка звернулася за порадою, сказав їй писати більше позитивних твітів про Трампа.

У свою чергу Майкл Маккінлі заявив про стурбованість участю американських дипломатичних представництв у зборі "негативної політичної інформації у внутрішньополітичних цілях". Після оприлюднення стенограми телефонної розмови між Дональдом Трампа та Володимиром Зеленського 25 вересня Маккінлі неодноразово закликав держсекретаря США Майка Помпео публічно підтримати Йованович, але той не реагував на його звернення.

Нагадаємо, у Білому домі США не бачать підстав для імпічменту Дональда Трампа. За словами адміністрації президента США, прохання Трампа відновити розслідування щодо Байдена не є правопорушенням і підставою для імпічменту.

Крім того, Білий дім забороняє співробітникам давати свідчення в Конгресі по справі про імпічмент Трампа.