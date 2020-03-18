ru
ua

Опубліковані зміни до Податкового кодексу для підвищення доступності ліків

Новини » Політика   

Документ набуде чинності з 1 квітня

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України з приводу підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету" у вівторок, 17 березня, був оприлюднений. Про це свідчить публікація документа в виданні "Голос України".

Він набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Законом передбачене нерозповсюдження ряду різниць, що виникають при здійсненні фінансових операцій, на операції Закупівельної організації з безоплатної поставки (розподілу) медичних товарів, придбаних організацією за кошти державного бюджету або за кошти грантів (субгрантів) Глобального фонду.

Також законопроект звільняє від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України і постачання на митну територію України медичних товарів, які будуть закуповуватися Закупівельною організацією.

Крім того, в законі прописано непоширення положень податкового законодавства щодо необхідності нарахування компенсуючих податкових зобов'язань і пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту на операції, звільнені від оподаткування ПДВ згідно з цим документом.

Нагадаємо, 17 березня Верховна рада у другому читанні схвалив законопроект №2539. За документ проголосували 295 народних депутатів.

Раніше Рада прийняла у другому читанні законопроект №2538 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я".

Додамо також, парламентарі схвалили закон про протидію коронавірусу.

Пенсіонерам виплатять тисячу гривень через коронавірус МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону
Читати всі новини