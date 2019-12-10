Опубліковані зміни до Податкового кодексу для анбандлінгу "Нафтогазу"

Опубліковано закон про зміни до Податкового кодексу для анбандлінгу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Документ оприлюднений у виданні "Голос України".

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування. Таким чином, він набуде чинності в середу, 11 грудня.

Для виконання зобов'язань по відділенню оператора ГТС передбачено до 2021 року звільнити від ПДВ операції з передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи майна, що знаходиться у держвласності в складі магістральних газопроводів, і всіх об'єктів і споруд, пов'язаних єдиним технологічним процесом.

Відповідно до закону, до 2022 року відкладається установка касового методу визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за операціями з поставки/придбання майна, яке перебуває у держвласності, в складі магістральних газопроводів, і всіх об'єктів і споруд.

Також у документі прописано, що до 2021 року відкладається виключення з визначення поставки товарів - операції з надання (передачі) і повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами, якщо ці операції проводяться з метою відокремлення оператора ГТС .

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський підписав відповідний проект закону №2359-1 у понеділок, 9 грудня. Так, Верховна рада прийняла цей закон у другому читанні 3 грудня. За основу документ нардепи підтримали 14 листопада.

Нагадаємо, 1 грудня в силу вступив закон "Про внесення змін до закону України "Про державні закупівлі" у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу".

Також агентство писало, що НАК визначив вартість ГТС України в процесі анбандлінгу. Згідно з документами, "Нафтогаз" затвердив ринкову вартість активів "Укртрансгазу" з метою їх передачі до статутного капіталу ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в сумі 3,209 млрд грн (без ПДВ) станом на 1 жовтня 2019 року.