Опубліковані зміни до Бюджетного кодексу

Опублікований закон про зміни до Бюджетного кодексу. Документ оприлюднений у виданні "Голос України".

Закон № 293-IX спрямований на врегулювання питань, які пов'язані з підготовкою держбюджету-2020. Зокрема, зміни регулюють витрати державного та місцевих бюджетів підвищать ефективність заходів щодо виконання бюджету.

При цьому з остаточної редакції закону виключили скорочення обсягу Фонду регіонального розвитку і нові положення по залишкам коштів спеціального фонду бюджету. У той же час внесені зміни для виплат соціальної допомоги безпосередньо з державного бюджету замість місцевих бюджетів.

У рамках розгляду змін до Бюджетного кодексу Рада залишила мільярдні акцизні збори на місцях. Зокрема, частина акцизного збору з пального (13,44%), яку спочатку планувалося перенести в Дорожній фонд, ще на рік залишили в місцевих бюджетах. Йдеться про суму близько 7,7 млрд гривень. При цьому профільний комітет був проти правки, так як цей податок не належить до доходів загального фонду держбюджету, а в повному обсязі зараховується до спеціального фонду як джерело надходжень Дорожнього фонду.

РБК-Україна писало, що вчора президент Володимир Зеленський підписав цей законопроект.

До цього Рада 14 листопада підтримала внесення змін до Бюджетного кодексу. Відповідне рішення підтримали 282 нардепа.

Додамо також, даний проект закону Рада прийняла за основу в першому читанні 18 жовтня.