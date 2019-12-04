Опубліковані зміни до Бюджетного кодексу щодо ремонту доріг

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Зміни набудуть чинності з 1 січня 2020 року

Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування" опубліковано у виданні "Голос України". Він набуде чинності з 1 січня 2020 року.

У документі зазначено, що розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання середньострокових зобов'язань за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг.

Також передбачається, що кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів за середньостроковими зобов'язаннями за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автодоріг на кінець поточного бюджетного періоду не може перевищувати залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, утвореного за рахунок надходжень, які є джерелом формування Державного дорожнього фонду.

Нагадаємо, 21 листопада на підпис президенту Володимиру Зеленському передали законопроект №1064 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування". Згідно з даними на сайті парламенту, президент схвалив цей закон у вівторок, 3 грудня.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1064, за документ проголосували 305 парламентаріїв. А в другому читанні нардепи схвалили даний проект закону 12 листопада.

Додамо також, сьогодні був опублікований закон про впровадження середньострокового планування розвитку доріг загального користування.