Опубліковані деталі "угоди століття" Трампа

Опубліковані деталі "угоди століття" президента США Дональда Трампа з врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Про це повідомляє ізраїльська газета Ynet.

Наголошується, що Трамп планує оголосити, що підготовчий період перед початком реалізації плану триватиме приблизно 4 роки. Це час для того, щоб Палестина дала згоду на "угоду століття".

Під час підготовчого періоду Ізраїль зможе будувати житло в межах затверджених проектів в поселеннях, але не зможе розширювати їх межі або затверджувати нові проекти.

Крім цього, 30-40% Іудеї і Самарії будуть для Ізраїля, ще 40% територій відійдуть Палестинській автономії. Статус ще приблизно 30% територій поки не визначений. Однак США дали зрозуміти Йорданії та керівництву Палестинської автономії, що ці території також стануть частиною майбутньої Палестинської держави. Зокрема, воно займе 70% територій Юдеї та Самарії, а Ізраїль отримає приблизно 30%.

Всі єврейські поселення залишаться на своїх місцях, включаючи 15 віддалених поселень, які не мають територіального зв'язку з територіями, які будуть анексовані Ізраїлем. Однак будуть зруйновані 60 форпостів, на території яких проживають приблизно 3000 поселенців.

Згідно плану Трампа, Єрусалим залишиться столицею держави Ізраїль, включаючи Старе місто і Храмову гору. При цьому управління святими місцями буде здійснюватися спільно Ізраїлем і Палестиною.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Палестина припиняє дію домовленостей з Ізраїлем. Махмуд Аббас заявив, що вирішив призупинити виконання угод з Ізраїлем на тлі погіршення відносин між двома сторонами.

Додамо, Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готова інвестувати 50 мільярдів доларів в економіку Палестинської національної автономії після припинення ізраїльсько-палестинського конфлікту.